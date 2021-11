Más moda y más espacio en Sub Rosa

Vestidos largos, lisos y floreados; blusas con escote o con toque formal; variedad de accesorios en tendencia y más es lo que se encuentra en la reciente ampliación de la sucursal Sub Rosa Boutique de Ari Chávez.

La idea de expandir el negocio en cuestión de espacio fue gracias al éxito en las ventas de las prendas y en la visión ambiciosa de Ari de hacer crecer la boutique para ofrecer más variedad a sus clientas.

"Ahora con este crecimiento, además de invertir en poner piso, poner vinilos, pintura y demás. Como me gusta que el techo esté muy moderno tuve que hacer todo para meter iluminación y ahora está muchísimo más amplio que el anterior. Con esto ya traje más cosas, más mobiliario, más ropa, más chamarras y vestidos de noche", explica Chávez.

Los vestidos de gala para graduaciones, fiestas y todo tipo de evento nocturno están disponibles en la sucursal para su venta y renta durante todo el año, no sólo por temporadas.

Ari siempre busca dar un trato personalizado a sus clientas a la hora de ir a la boutique a comprar.

"Si alguien llega a Sub Rosa y ve un vestido nuevo que le guste, pero no lo quiere comprar porque sólo lo usará una vez, se lo rento. Luego ese vestido ya no lo vendo, sólo lo pongo en renta, sin problema", dice Ari.

Una ventaja de la boutique que permanece con todo y la ampliación del lugar es la venta de sólo tres piezas por prenda. Sólo se vende un modelo de cada talla: chica, mediana y grande.

"Siempre me llegan y vendo tres únicas piezas y algunas veces una talla extra, pero nada más. Y me gusta mucho porque a veces llegan clientas y me dicen que qué padre porque que haga esto porque va a ser muy raro que se topen a alguien con la misma prenda en el mismo lugar, una puede estar en una fiesta y estar segura que no habrá probabilidad de que alguien más traiga la misma ropa", comparte Ari.

Sub Rosa Boutique abrió sus puertas en marzo del 2020 y está en miras de abrir una segunda sucursal en Torreón, además tiene envíos a toda la República Mexicana y está en redes sociales con el mismo nombre.