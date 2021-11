Alexis Vega quiere seguir en Chivas

Todavía no es tiempo de apresurar una renovación, de reajustar lo que actualmente corre en firmas, porque a Alexis Vega todavía le queda un año más de contrato con el Guadalajara y está contento en la institución. De hecho, no quiere irse sin haber logrado algo importante como un campeonato.

Vega fue sincero al señalar que ha quedado a deber, debido a las lesiones, pero quiere seguir. "Me queda un año de contrato, en diciembre del próximo año vence. Estoy agradecido con Chivas, obviamente me gustaría seguir más tiempo, no me gustaría irme sin hacer cosas importantes en este club".