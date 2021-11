José Ron se vuelve lagunero honorario

Ahora sí que aunque nació en Guadalajara, José Ron ya es es un lagunero por adopción.

El actor y músico llegó desde el pasado jueves a Torreón para promocionar el concierto que dio este viernes en el Poliforum de la Feria de Torreón con su banda Koktel en donde funge como baterista.

José aprovechó para conocer el Cristo de las Noas, el Teleférico y la exposición de dinosarios; además asistió al Estadio Corona para ser testigo del encuentro entre Santos y Tigres, en donde los de casa resultaron triunfadores, 2 a 1 en el juego de ida de los cuartos de final de la liguilla.

El protagonista de la recién terminada novela, La desalmada, fue al Territorio Santos Modelo con el jersey albiverde y hasta lo presumió en varias historias de su Instagram.

Por otro lado, la mañana de ayer el artista no dudó en probar las tipicas gorditas laguneras. Fue a un local ubicado en avenida Abasolo cerca de la Calzada Colón; ahí desayunó y saludó a los comensales.

Enseguida, se dirigió a El Siglo de Torreón. Junto con sus compañeros de Koktel, platicó de sus proyectos y de la actuación musical que darían anoche.

"Es una faceta que me encanta (La de baterista). Tengo un gran amor por la música que pocos se imaginaban y esto no es improvisado lo vengo preparando desde hace unos años y yo me he preparado bastante en la batería", comentó.

José posó con la portada que le dio este diario el pasado 17 de noviembre.

El artista y sus compañeros se presentaron anoche en el Poliforum de la Feria de Torreón. Además de ellos, figuraron Claudio Yarto y Fernando Sujo.