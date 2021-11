Alejandro Tommasi revela que sí cree en el mundo espiritual

Al actor, Alejandro Tommasi, le han pasado situaciones sobrenaturales en diversos episodios de su vida, es por eso que admite que cree en lo sobrenatural.

"Claro que creo en la cuestión espiritual. Está comprobado que cuando la gente se muere, el cuerpo pierde peso y han visto con cámaras cómo se levanta el espíritu del cuerpo, entonces el mundo espiritual existe, los espíritus andan por ahí", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Y es que al formar parte de la obra de terror, La Dama de Negro, Alejandro revela que el entorno de la misma ha sido propicio para que un cúmulo de almas visiten los teatros en donde se ha ofrecido el montaje.

"Si estamos invocando en la obra evidentemente no faltara un espíritu que diga, 'de aquí soy'. En una ocasión vi a una mujer sentada a un costado del escenario y yo pensaba que era la delegada (De la ANDA).

'Total, me topo a la delegada y le digo, 'Oiga, ¿por qué no me saludo?', y ella me contesta, 'Yo no he subido para nada', fue entonces que me saqué mucho de onda, y esa mujer no supe quién fue o si fue un espíritu".

El primer actor se mostró emocionado de volver hoy a la Comarca Lagunera, en donde presentará dicha puesta en escena en el Teatro Nazas, junto a Ernesto D´Alessio.

"La gente en La Laguna siempre nos ha recibido bien. Les cuento que en el Festival Lerdantino de 2019 había tanta gente que tuvimos que dar una función extra.

"A ustedes les encanta La Dama de Negro, es por eso que nos encanta visitarlos. Ya este sábado volvemos, recuerden usar sus cubrebocas", comentó.

Según expresó el artista, él se encarga de dar vida al personaje de "Artur Kipps", un abogado que sufre por la pérdida de su esposa cuando es enviado a una aldea remota para poner en orden los asuntos de un excéntrico fallecido.

"Yo soy 'Kipps', el que va a pedir ayuda al director 'John Morris' para poder contar la terrible historia que vivió en ese sitio donde fue y que al final cambió su vida para siempre", expresó.

Vía telefónica, Tomassi explicó que La Dama de Negro está por cumplir tres décadas en los foros.

"Por la pandemia pues todo se detuvo, pero apenas nos dieron luz verde para presentarla y salir de gira y rapidamente nos pusimos a trabajar.

"Es una obra muy noble en la que también destacan los efectos de sonido. Aunque es la misma historia siempre estamos buscando renovarla".

Tomassi comentó que pese a la crisis sanitaria, el trabajo no le ha faltado.

"Tomé clases de cocina y me puse a hacer mi disco, pero la disquera no le dio la debida promoción, sin embargo, ya lo volví a subir y le estoy dando difusión.

"También hice la telenovela Quererlo todo, la cual terminó en abril de este año; en estos meses de igual manera he realizado algunas películas".