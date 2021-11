Se reúne responsable de ASL con ejidatarios

El senador con licencia y encargado del proyecto Agua Saludable para La Laguna, Gabriel García Hernández, se reunió con ejidatarios del Módulo de Riego V de Brittingham de Gómez Palacio; explicó que la obra es de seguridad nacional y dará solución a los problemas de abasto que a su vez ha "devastado" la economía y evitará más casos de cáncer.

En su exposición detalló que el problema ha sido por la sobreexplotación de los mantos y la mala administración, "está causando problemas no solo a la salud, sino también ha venido a devastar la economía".

"Pretendo tener asambleas informativas con todos los ejidos de la región Lagunera primero para informar en qué consiste el proyecto Agua Saludable porque no ha bajado la información y todos los funcionarios estamos involucrados", dijo García.

Pero además de informar, dijo que serán receptivos del sentir de los habitantes de las diferentes comunidades, "se deben presentar en las asambleas con los ejidatarios para ser receptivos y hacer lo que nos enseñó el general Lázaro Cárdenas del Río, su fórmula mágica para solucionar el problema para hacer justicia es escuchar primero".

El responsable del proyecto explicó que solo se tomará una parte del cauce del Río Nazas para destinarla al consumo humano, pero aclaró que solo la pondrán los que tienen la mayor parte, "no el ejidatario, y eso lo vamos a transparentar y va a quedar claro, que no se le va a quitar el agua al que tiene dos, tres máximo cuatro hectáreas y más en esta parte baja que con dificultades puede trabajar una hectáreas, esa agua no se va a afectar, y eso debe quedar en claro, lo que sí va a beneficiar es que el agua que desviemos para agua saludable nos va a llegar a todos, y eso es el vital líquido para la superviviencia humana y evitemos el cáncer que tantos casos que hay aquí", recalcó.