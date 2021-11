Gerente de Simas Torreón comparecerá ante pleno del Cabildo

Finalmente será citado ante el pleno del Cabildo el gerente general del Simas Torreón, Juan José Gómez, a quien se le pedirán explicaciones respecto a temas como la deuda que dejará el organismo para la próxima administración, las consecuencias de las observaciones que se han hecho desde la Auditoría Superior del Estado (ASE), así como el supuesto favoritismo de contratos a empresas como “Marniez” y “GST”, entre otros puntos.

El punto fue aprobado por mayoría y luego de una tensa discusión entre ediles, esto durante la Septuagésima Sesión Ordinaria de Cabildo de Torreón, realizada durante hoy viernes de manera virtual.

Fue el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, quien en tono de molestia recordó las veces que los temas han sido discutidos en medios de comunicación y la disponibilidad que tiene el gerente del Simas para aclararlos, además de que el Ayuntamiento de Torreón mantiene su carácter de transparencia y apertura al diálogo en todos los sentidos.

La propuesta, realizada por la fracción de Morena, además fue reprochada por el propio mandatario, quien le recordó a los ediles de ese partido político, la falta de congruencia al solicitar y exigir “transparencia”, siendo que el presidente López Obrador, líder moral de Morena, ha decretado silencio informativo recientemente y sobre obras como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

“No hay ningún afán de ocultar nada, lo público tiene que ser público, hay un Consejo Ciudadano al que se le rinde cuentas sobre el Simas cada mes, creo que es una empresa que a lo largo de los años, en el caso nuestro, defendiendo los intereses del Simas… Hablando de congruencia, yo no he escuchado a lo que ha hecho el decreto ahora del presidente de la república, de reservar toda la información de todas las grandes obras… Todo esto está reservado para que los mexicanos no puedan preguntar”, cuestionó Zermeño.

La votación en ese sentido se llevó a cabo en medio de una división que por lo mínimo pudo avanzar en un sentido positivo, será en los próximos días cuando se defina el día y la hora en la que se citará a Gómez a comparecer ante los ediles.