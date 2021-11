Eduardo Aguirre se queda 'Mudo' al opinar sobre Alessio Da Cruz y Chivas Rayadas

El “Mudo” Aguirre, está enfocado en la vuelta de los cuartos de final ante Tigres. Por ello, cuando se le cuestionó la tarde del viernes al delantero santista, acerca de la actualidad de su todavía compañero, Alessio Da Cruz, así como de un posible traspaso a las Chivas Rayadas, no quiso ahondar en ambos temas.

Sobre el neerlandés, a quien el técnico Guillermo Almada descartó tras el choque de ida que ganaron 2-1 a los felinos, por una cuestión de disciplina, el oriundo de San Pedro de las Colonias comentó: “Desconozco, no soy el indicado para hablar de este tema, no me corresponde contestar esa pregunta”.

En cuanto al Rebaño Sagrado, confesó que ha visto rumores acerca de su fichaje, pero señaló: “yo estoy enfocado con el club, pensando en los cuartos de final contra Tigres y luego que sea lo que Dios quiera”.

Más información mañana en la edición impresa