'No tengo palabras para expresar mi dolor': Yahir sobre las adicciones de su hijo Tristán

El hijo de Yahir, Tristán de 22 años, desde hace varios años sufre una fuerte adicción a las drogas, razón por la que su relación de padre e hijo los ha distanciado. La controversia en torno a Tristán se despertó luego de que reveló que es bisexual, algo que Yahir acepta, pero no le gusta la manera en que se expone al querer dedicarse a crear contenido explicito para adultos, incluso se han filtrado videos en internet del hijo del intérprete de "La Locura" teniendo intimidad. Ante esto, el ex académico se ha manifestado sobre su desaprobación ante el estilo de vida de su primogénito.

Recientemente, el cantante habló con el programa de revista Ventaneando, en donde reveló como se siente al respecto.

"No tengo palabras para expresar mi dolor con todo esto, la verdad", dijo.

"Estoy, lógicamente, triste con un hijo con una enfermedad de adicción que ha recaído después de mucho tiempo; después de luchar, mucho, mucho tiempo con todo esto de las adicciones", señaló.

"Un hijo que está problemas otra vez y no quiere saber nada de nadie. Quiere que lo aceptemos así, con todo y su adicción. Y la verdad, no puedo tener un hijo con adicción conmigo. Mi hijo necesita estar conmigo limpio porque el es una persona cuando no está en drogas y otra cuando está consumiendo".

El cantante señaló que la última vez que habló con el fue cuando le dijo que lo aceptara con "todo esto", algo que Yahir no aceptó.

" Le enseñé valores y otras cosas; este no es un mundo que le enseñé, ni las drogas, ni esto. Le enseñé el amor a la familia, a estar unidos. Vengo de una familia donde todo el mundo es muy, muy unido, y lo seguimos siendo y él no quiere ser parte de ese mundo", finalizó.