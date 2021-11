Mujer acusada de filicidio en Saltillo busca culpar a su pareja

Luego de que la madre del bebé que falleció en Saltillo a causa de un severo golpe fuera imputada por el delito de filicidio, trascendió que ésta ha buscado inculpar a su pareja actual.

Fue ayer fue llevada a cabo la audiencia inicial bajo la causa 2147/2021 en el Centro de Justicia Penal en Saltillo en contra de Olivia “NN”, quien se encuentra acusada del homicidio de su hija de un año de edad.

No obstante pese a trascendió que la hermana de la menor que falleció habría señalado a su mamá, hoy se dio a conocer que la mujer busca acusar a su actual pareja, no obstante, no se ha especificado si se trata del padre de la menor o de otra persona.

Fue la mañana del lunes 22 de noviembre que se dio a conocer que una menor falleció en el Hospital del Niño tras sufrir una caída de las escaleras de su domicilio en la colonia Colinas de Santiago.

Tras realizarle la necropsia a la menor Vayolet, de un año de edad, arrojó como resultado la existencia de lesiones ocasionadas por un golpe producido por un objeto contundente, ocasionándole un traumatismo de cráneo.

