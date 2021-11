Rodrigo Pacheco tropieza en cuartos de final del Mundial Juvenil de Tenis en Yucatán

El mexicano Rodrigo Pacheco Méndez (11) tropezó en cuartos de final del 34º Mundial Juvenil Yucatán (Grado A), frente al croata Dino Prizmic (16), 6-7, 6-3 y 6-4, en partido celebrado en el Club Campestre de Yucatán.

De nuevo la cancha estadio Lorenzo Molina Casares registró una magnífica entrada. Ningún aficionado abandonó las gradas, ni dejó de apoyar al jugador de casa, pese a que el partido duró más de tres horas.

En el tercer set, Rodrigo tomó ventaja de 4-2, pero la dejó escapar y por ahí se le fue el triunfo ante un croata que no se amilanó, pese al abrumador apoyo de la afición al tenista de casa.

“Cometí un par de errores… No es excusa, sencillamente él fue mejor que yo”, señaló el tenista yucateco, quien agregó que retomará su preparación con mayor énfasis, pues sabe que aún le espera enfrentarse muchas veces a Prizmic y espera su revancha.

También indicó que espera jugar de nuevo el Mundial Juvenil Yucatán y espera hacerlo como el primer sembrado. Agradeció el apoyo de la afición: “Me ganaron los nervios… Agradezco el apoyo de toda la gente que vino, fue algo muy bonito”.

Por otra parte, el peruano Gonzalo Bueno (3) dijo adiós al torneo al tropezar frente al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (6), 6-0 y 7-6 (1). Vallejo chocará con el argentino Lautaro Midón (15) en las semifinales, quien se impuso al belga Alexander Blookx, 6-2 y 6-4, para mantenerse como el único argentino con vida en el cuadro principal varonil.

El cuarto favorito, el croata Mili Poljicak, dio cuenta del peruano Ignacio Buse (7), para instalarse en la semifinal.

Sigue adelante Leo Borg en dobles

En la modalidad de dobles varonil, Gonzalo Bueno (2, PER) e Ignacio Buse (PER) avanzaron al derrotar a Gianluca Ballota (PER) y Leanid Boika (EUA), 7-6 (3) y 7-6 (5).

Por otro lado, el hijo de la exestrella mundial del tenis Bjorn Borg, Leo Borg, (5, SUE) y Michael Minasyan (SUE) vencieron a Mili Poljicak (CRO) y Coleman Wong (1, ARG), 7-6 (6) y 10-5; los argentinos Juan Manuel la Serna y Lautaro Midón (6) le ganaron a Kalin Ivanovski (3, MKD) y Luka Mikrut (CRO), 4-6, 6-1 y 10-4.

Además, Joao Victor Couto (BRA) y Henrique Rocha (POR) dieron cuenta de Marko Stakusic (CAN) y Jaden Weekes (CAN), 6-4 y 6-3.