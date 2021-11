LA VOZ DEL DIHABLO

¡Qué mejor despertar por estos días que con la noticia de la decimo cuarta producción de Unleashed “al aire”!

La leyenda del ‘death metal’ sueco está de regreso tres años después de haber editado The Hunt for White Christ y, en mi opinión, no decepciona. Pese a más de 30 años de trayectoria y algunos discos en los que parece que “aflojan”, considero que el grupo no tiene un solo álbum “malo”. Banda consistente en sonido que mantiene una alineación sólida. Este año, en medio todavía de la pandemia, nos presentan You are the Warrior! como primer ‘single’.

Al repetido grito de Fight, fight, fight!, los suecos nos invitan a introducirnos, a paso lento aderezado con filosas guitarras, a un ambiente pesimista y nauseabundo, para luego llegar al tema que da título a este álbum. Antes, había comenzado el ritual con

tres temas acelerados, frescos, llenos de rabia.

Una canción más y sigue Midgard Warriors for Life. Las temáticas no varían demasiado a lo que conocemos de la banda en esos 13 materiales de larga duración previos, pero sí se nota un esfuerzo por mantenerse vigentes sin perder la línea. El trabajo tiene una duración de casi 40 minutos, editado bajo el sello de Napalm Records. Johnny Hedlund y compañía nos muestran que aún le queda vida al género del cual se ponen firmes a la cabeza.

El acompañamiento que hacen el dúo de guitarras en Tomas Olsson y Fredrik Folkare, sumado al poderío en la batería del sobreviviente Anders Schultz, son la combinación perfecta de un sonido que no se cansa de sorprendernos. En algunos pasajes, con la idea del multipresente ‘thrash’ pero con un Hedlund que nos llega a recordar al John Tardy de Obituary.

Queda el recuerdo para muchos de nosotros, de haberlos presenciado en el último México Metal Fest que se ha realizado, antes

del desastre. En aquella gloriosa ocasión, los vikingos se mostraron sobre uno de los escenarios principales para cautivar a la audiencia aunque, debo admitir, hubiera preferido un ‘setlist’ más orientado a la primera parte de su discografía. Como haya sido,

fue la primera vez que he podido presenciar a Unleashed en directo, espero no sea la última.

¡Catorce álbumes ya! Es impresionante cómo pasa el tiempo y algunos se niegan a morir, eso se agradece. Representantes y vanagloriados hijos de Odín, Unleashed pone el ejemplo de lo que hay que hacer en tiempos de poca fe (nihilismo presente para completar la paradoja). El tema Here at the End of the World es el epitafio que necesitábamos para cerrar esta obra que, seguramente, trascenderá en el tiempo. Por los siglos de los siglos.

Otros que parecen inmortales son los compas de Scorpions; recientemente presumieron su nueva canción: Peacemaker. De igual forma, se nota fresca y “hardrockera”, bastante disfrutable. La banda alemana toma un sonido compacto con la inclusión de Mikkey Dee en la batería, que suple al desenfrenado James Kottak.

Quién mejor que Dee, con la experiencia de haber sido parte de íconos como King Diamond, Motörhead, Helloween y hasta Don Dokken. ¡Vaya amalgama que logran! A esperar el prometido álbum Rock Believer, programado para el 25 de febrero de 2022.

Antes de irnos, una buena noticia, a nivel “local”. Svmerion, directo desde Gómez Palacio, se instaló en la batalla final para ir al Wacken en Alemania el próximo año. La lucha no ha sido fácil si tomamos en cuenta que el concurso estaba programado para el año pasado y su final se dirimiría en el festival Domination MX (hoy, ausente), pero los grupos siguen ahí, a la espera de una gran oportunidad.

En esta ocasión, los finalistas son: The Wicked Ones, Hexenbiest, Beyond Dissonance, Ashen Mort, The Ripper, Tranatopsy, Black Trip y los laguneros referidos de Svmerion. Bien ahí para el “Pato”, Martín y el resto de los muchachos; el camino ha sido largo y sinuoso. Solo ellos pueden saberlo.

Gracias a todos los que nos siguen hasta hoy, seguimos leyéndonos: La Música del Dihablo [Facebook y YouTube]. También respondemos en @VozdelDihablo [Instagram y Twitter].