Roberto Palazuelos confiesa que utilizó dependencias federales y al ejército para irse de fiesta

El aspirante a la candidatura por la gubernatura de Quintana Roo, Roberto Palazuelos, confesó en un programa de YouTube que durante su juventud utilizó casas de dependencias federales y al Ejército para irse de fiesta.

En Pinky Promise, programa conducido por la integrante de JNS, Karla Díaz, Palazuelos dio detalles de cómo es que al ser amigo de hijos de presidentes de la República, pudo asistir a fiestas en casas de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) organizadas por el Estado Mayor Presidencial.

Sin dar el nombre completo del mandatario al que se refiere en sus anécdotas, el "Diamante negro" compartió que cuando "Don Miguel" se iba de gira por el país, él y sus hijos llamaban a una secretaria para preguntar en qué casa podrían hacer una fiesta, residencia a la que se movían en el transporte presidencial.

"Has de cuenta que miércoles en Los Pinos, ya se había ido Don Miguel, que siempre se iba a su casa en Cuautla, y nos dejaban de miércoles a domingo en Los Pinos (...) entonces había una secretaria abajo que se llamaba Lupita y entonces decíamos '¿Qué vamos a hacer, Chanfle?', ?Chanfle era el (hijo) más chico (del presidente), Gerardo?, (entonces él respondía) 'chécate qué casa hay libre, háblale a Lupita'. Entonces ya le hablaba y decía 'Lupita, ¿Qué casa hay libre (de Fonatur) en fin de semana?", relató el actor y empresario.

Así, explicó el histrión, una vez que acordaba con la secretaria a qué casa y a qué estado iban a ir, ella les pedía ya no cambiar de planes, pues ya iba a mandar a "la avanzada", es decir, el Ejército, para organizar la fiesta.

"(Entonces) se iba toda la avanzada, llegaba un avión del Ejército con todos los militares, montaban todo y el rollo".

Al recordar las fiestas donde el Estado Mayor Presidencial -contó- sólo les prohibían tener botellas de alcohol en la mesa, Palazuelos señaló que "eran tiempos muy sanos".

"No había redes sociales", agregó.

Ya en 2019, en un programa con Gustavo Adolfo Infante, el "Diamante negro" relataba que él pudo disfrutar de fiestas y viajes en aviones privados a lo largo de tres sexenios, desde Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y hasta Ernesto Zedillo.

Sin embargo, expresó aquella ocasión, todo eso se fue diluyendo con el tiempo, pues mientras en el sexenio de De la Madrid el Estado Mayor Presidencial pagaba todo, para el gobierno de Zedillo, ya le tocaba aportar parte de la cuenta.

Gobernaré Q. Roo como si fuera una empresa. Palazuelos, quien vive en Quintana Roo desde hace 23 años prometió, en entrevista con EL UNIVERSAL, que en caso de hacerse con la victoria electoral, buscará poner orden y hacer del estado uno de los más productivos del país.

“Ya llegó el momento de ser candidato para contender por la gubernatura de Quintana Roo. Me tomó tiempo ponerme firme en que quería hacerlo. Tenía muchos partidos interesados pero ya me decidí con uno. El miércoles tuve un desayuno y las encuestas me favorecen, estoy seguro de que me convertiré en el nuevo gobernador de Quintana Roo”, dijo en septiembre pasado.

El "Diamante negro" opinó que el estado en el que radica y donde tiene sus hoteles y además nació su hijo no necesita de políticos. Confió en que la historia ha demostrado que lo que se necesita es de gente que quiera que el estado crezca y se vuelva uno de los más productivos, ya que tiene todo para ser uno de los lugares más ricos del país.

“De todos los candidatos que están sonando ahorita yo soy el más preparado por mucho, soy muy bueno debatiendo y voy a arrasar en los debates.

"Conozco las problemáticas del estado muy a fondo en temas de seguridad, su grave endeudamiento, cómo lo han endeudado administraciones anteriores, sus graves problemas con la ecología, yo soy un experto en todos esos temas, llevo 25 años viviendo en Quintana Roo. Nadie lo va a poder hacer mejor que yo”, aseguró.