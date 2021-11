Santos Laguna separa del plantel a Alessio Da Cruz por falta de disciplina

E71G02M11

Hoy, 10:49 am

publicado por: ERIC GARCIA MORENO

Algo que se dice, y no lo veo fuera de la realidad, es que desde el primer día que llegó no fue bien recibido por los "líderes" del equipo (Gorriarán, Lozano y Valdéz), por venir de Europa y no de sudamérica, en fin, de que tiene gol, se ve que lo tiene (no como Geraldino), que mal que no haya podido mostrarse mas, por cierto, a este chavo lo recomendó Djaniny Tavarez.

