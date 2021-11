Gerente general del Simas Torreón rechaza quiebra financiera

El gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón, Juan José Gómez, desmintió ayer jueves los comentarios que se hacen desde sectores de la opinión pública respecto a una supuesta quiebra financiera del organismo que preside en el contexto de cierre de administración y cambio de gobierno.

Entrevistado por medios de comunicación, explicó que la deuda que se dejará a la siguiente administración municipal no será superior a los 200 millones de pesos, además de que será comparable a la que se recibió desde la administración del entonces alcalde Miguel Riquelme.

Como principal motivo de ello, citó los adeudos históricos que se cuentan con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cuales han tenido que negociarse durante la presente administración para evitar una mayor carga financiera y otras consecuencias operativas en perjuicio directo del servicio a la ciudadanía.

"El pasivo va a cerrar bien, va a cerrar parecido a como lo entregaron (PRI), con un pasivo a lo mejor de 150 o 170 millones de pesos. Hay que considerar que hay pasivos que no se consideraron en la administración anterior, acabamos de arreglar un problema con la Comisión Nacional del Agua de 225 millones de pesos, por no pago de derechos de extracción y por multas en la planta tratadora, ya se finiquitó, se negoció con ellos, hubo una negociación… Entonces estos son pasivos que no estaban registrados y nosotros los acabamos de arreglar", manifestó.

Gómez señaló que, especialmente el tema con la Conagua, brindará una mejor certeza operativa al Simas Torreón en los próximos meses, toda vez que al existir ya un convenio de pagos establecido con los representantes del organismo federal, se podrá acceder a programas con recursos especiales en los que se pueda mejorar el servicio a la ciudadanía.

"Tuvimos cuatro años que no pudimos participar en los programas de CNA y ahora con este arreglo que hicimos la empresa queda saneada, sin ningún pasivo y esto va a dar la oportunidad de que todos los programas que tiene CNA, pues se pueda participar en ellos… Complemente (sólido) todo lo que se ha hecho, pues se ha hecho precisamente de los ahorros que hemos tenido y de las utilidades que se han recabado en la empresa, entonces yo creo que esto es lo que habla de cómo está Simas, cómo va a quedar y qué se va a entregar", declaró.

En esta semana el propio alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, defendió también el trabajo realizado en el Simas durante la presente administración. Calificó además como una infamia la versión que quienes advierten una presunta quiebra financiera del organismo y rumbo al cambio de administración, argumentó que se trata de versiones falsas y que tienen su origen en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).