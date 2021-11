La fiscal general de Durango rechaza reportes de comandos armados

La fiscal general de Durango, Ruth Medina Alemán, dijo desconocer la participación de comandos armados en La Laguna en hechos delictivos de los cuales se quejaron organismos conformados por empresarios laguneros.

Fueron cuatro organismos los que hicieron el posicionamiento pero la fiscal se refirió específicamente a un empresario lagunero. "Lo desconocemos absolutamente. No tenemos una referencia y hoy justamente voy a enviarle una solicitud formal al ingeniero Ibarra para que nos haga favor de aportar los datos que él tiene porque no los tenemos registrados", dijo la fiscal.

Medina dijo sentirse extrañada por la alarma que se ocasiona con este tipo de posicionamientos. "Nos extraña la publicación impresa que puede causar alarma, sobre todo porque no tenemos los datos respecto a un comando armado que a cualquiera nos altera. No queremos que un asunto así quede en la imagen pública como algo que está desatendido", insistió.

La funcionaria dijo que oficialmente solamente se cuenta con un reporte de un ingreso de una persona armada "pero nada de comando, era con arma blanca y era intención de robar transformadores", dijo la fiscal.

Recientemente, organismos empresariales como México SOS: Mesa de Seguridad y Justicia de La Laguna de Durango: CCI Laguna; y la Mesa de Seguridad y Justicia de Torreón; hicieron un pronunciamiento "respecto a los incidentes de robos donde participan comandos armados en La Laguna de Durango", dijeron.

Mencionaron que en días recientes se han presentado eventos en la región, particularmente en el municipio de Gómez Palacio, donde participan grupos de civiles armados que irrumpieron en los establecimientos para cometer delitos. "Este tipo de incidentes son cada vez más recurrentes, lejos de que se hayan esclarecido este tipo de casos en meses anteriores, siguen sucediendo, por lo que bajo ningún motivo pueden normalizarse y deben ser atendidos urgentemente por las diferentes instancias de gobierno. El Consejo Cívico de las Instituciones, México SOS y las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia de La Laguna manifestamos públicamente nuestra preocupación por la ocurrencia de este tipo de delitos, y hacemos un llamado enérgico a las diferentes autoridades de los tres órdenes de gobierno, Guardia Nacional, Policía estatal, Policía municipal, Mando Especial de La Laguna, así como a la Vicefiscalía del Estado de Durango para que se investiguen estos hechos", dijeron en un comunicado.

Al respecto, el gobernador del estado de Durango, José Rosas Aispuro Torres, habló de la necesidad de interponer las denuncias correspondientes para proporcionar elementos que ayuden en las investigaciones de los hechos delictivos que se denuncian a la opinión pública.

"Hay un caso que le he dicho a la fiscal que le den un seguimiento puntual, pero que cualquier situación se denuncie de forma oportuna para que no se diluyan las evidencias que se tengan y vamos a seguir apoyando a toda la sociedad", dijo el gobernador.

Destacó la importancia de la denuncia por parte de la ciudadanía debido a que "lo que no se denuncia no se puede investigar porque no se cuenta con los elementos necesarios", mencionó el gobernador.