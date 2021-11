Secretario general de la Sección 44 del SNTE pide no asistir a Consejos Técnicos Escolares

Aunque hace unas semanas el secretario general de la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Lorenzo Salazar, declaró que el conflicto con el Gobierno del Estado estaba casi resuelto, ayer, mediante un oficio, solicitó a los agremiados no asistir a los Consejos Técnicos Escolares de este viernes 26 de noviembre como muestra de inconformidad ante los depósitos que consideraron insuficientes de la serie de adeudos que presenta la autoridad.

"Les informamos que aunque en la parte laboral y prestacional se han dado importantes avances y acuerdos en la mesa de negociación permanente que tenemos con la autoridad, en lo que concierte a la parte financiera la respuesta aún no satisface nuestra demanda, ya que los depósitos realizados no son suficientes para fondear al Fovi, Forte, y otros rubros. En consecuencia les precisamos en la circular que no bajemos la guardia hasta que no se nos dé una respuesta satisfactoria", reza el documento.

Derivado de los anterior, "y por la falta de cumplimiento de los acuerdos tomados con la autoridad particularmente en la parte económica, el día de mañana (hoy) 26 de noviembre, suspenderemos la actividad laboral al no asistir a los CTES (Consejos Técnicos Escolares) programados en busca de una respuesta positiva a nuestra demanda legal y legítima, solicitándoles estar atentos, para de ser necesario, endurecer nuestras acciones de lucha para la siguiente semana".