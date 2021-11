Sin familiares de desaparecidos, abren Unidad de Búsqueda en Gómez Palacio

Sin la presencia de familiares de personas desaparecidas de La Laguna de Durango, se llevó a cabo la inauguración de la Unidad Especializada en Delitos de Búsqueda de Personas dependiente de la Fiscalía de Justicia del Estado en el municipio de Gómez Palacio por parte del gobernador José Rosas Aispuro Torres, acompañado por la fiscal, Ruth Medina Alemán así como de la alcaldesa Marina Vitela.

María Guadalupe Delgado Sandoval, coordinadora del grupo Vida en La Laguna de Durango, informó que no recibieron invitación al evento, "no sé si no nos quisieron invitar, no sé qué pasaría", dijo la representante del movimiento, quien espera que se haga uso de toda la capacidad con la que contará para obtener resultados.

La representante de las 70 familias que forman parte de la agrupación por parte de La Laguna de Durango reconoció que sí se ha trabajado en forma coordinada con la Fiscalía. Incluso comentó que en este año se realizaron tres operativos de búsqueda, uno en Tlahualilo, uno más en Gómez Palacio y Lerdo.

En dichos operativos solo se lograron localizar algunos indicios como casquillos como en la zona conocida como "La Borrega'', ubicada en Gómez Palacio, y en San Fernando en Ciudad Lerdo. "Queremos volver a esos lugares con ayuda de la Comisión Estatal de Búsqueda y con el apoyo de Fiscalía" dijo.

Sobre la puesta en marcha de la Unidad dijo que "sí se tardaron y espero que esto se maneje para bien, no queremos lujos, no queremos que ahí tenga lo mejor, lo más sofisticado, sino que se pongan a trabajar, que la gente que esté ahí realmente utilice la capacidad que tiene".

Por su parte, la fiscal de Durango, Ruth Medina, consideró que dicha unidad "es un área muy importante, la capacidad de atención vamos a tener tres agentes del ministerio público, tiene psicólogos, médicos, Policía Investigadora y Unidad de Contexto que es muy importante".

Las áreas con las que cuenta el inmueble son: Trabajo social; Peritos de campo; Defensoría pública ;Ministerio público; Administrativo colaboraciones; Policía investigadora de delitos; Asesor jurídico; Atención a víctimas; Psicólogo; y Perito médico.