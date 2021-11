Complicado, contener los precios: Canaco Torreón

Las ventas de diciembre podrían enfrentar precios más altos en la región debido a que será complicado seguir conteniendo la inflación, consideró la Canaco.

La espiral inflacionaria parece imparable en el país, lo que ha incrementado considerablemente fletes para la importación de mercancía, lo que ocasionará que no se pueda frenar un aumento en los precios, explicó Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco). "No vamos a poder seguir conteniendo los precios, se van a tener que ver alzas en los precios", expuso; "durante el año, se han estado dando varias alzas y, en este fin de año, estamos tratando de detenerlas lo más que se pueda, para nuestras ventas de diciembre, sin embargo, habrá algunos productos que ya no se van a poder detener y tendrán que subir de precio".

Señaló que los giros que se han visto más afectados por esta situación son electrónica, todo lo relativo a alimentos, pues la canasta básica incluso ha incrementado mucho su precio, el abarrote, lo que impacta directamente a los recibos que pagan las familias en los establecimientos. "Sin duda es un efecto adverso para la economía familiar", dijo. Ayer se publicó en este medio que aún no se ha llegado al punto máximo de la inflación, por lo que el presente año pudiera cerrar cerca del 7.2 por ciento, de acuerdo a Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base. Aunque consideró que pudiera disminuir a partir del mes de enero, indicó que, de cualquier manera, se mantendría durante el primer trimestre del año arriba del 6 por ciento. Señaló que la inflación sigue sorprendiendo al alza, con lo que es muy posible que el Banco de México vuelva a subir su tasa de interés. El Inegi informó que en la primera quincena de noviembre de 2021 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un crecimiento de 0.69 por ciento respecto a la quincena inmediata anterior. Con este resultado la inflación anual se ubicó en 7.05 por ciento.

Inefectivo, subir tasa

El subgobernador del Banxico, Gerardo Esquivel Hernández, votó por no subir la tasa de referencia al considerar que hacerlo sería inefectivo e ineficiente, lo que podría ser contraproducente. Así lo dio a conocer Banxico en la Minuta 88 de la reunión de la junta de Gobierno con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 11 de noviembre pasado, en la que se dio a conocer que la decisión de aumentar en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de cinco por ciento.

Se da cuenta de que la reunión fue celebrada por enlaces virtuales con la participación del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y el subsecretario del ramo, Gabriel Yorio González.

Esgrimió que de junio a la fecha las expectativas de inflación de corto plazo no han dejado de subir, por lo que el objetivo buscado con los aumentos de tasas no ha sido alcanzado. Expuso que el contexto económico actual es inédito, lo que llama a no responder de manera mecánica.