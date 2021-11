Acción de Gracias, una celebración de dos países en sus fronteras

Pasaron más de dos semanas desde que se eliminaron las restricciones de viajes no esenciales, justo para una de las celebraciones norteamericanas más importantes y que este año su significado es a todas luces muy importante, pues luego de 20 meses de restricciones, algunas familias nuevamente pudieron reunirse, abrazarse y juntos agradecer.

Se trata del Día de Thanksgiving o Día de Acción Gracias, que se celebra el último jueves del mes de noviembre y que, aun encontrándonos en medio de una pandemia, la celebración tiene mayor realce pues además de poder reunirse por primera vez luego de casi dos años; también será un día triste ante la ausencia de quienes se adelantaron en el camino durante la pandemia.

La sensación en el ambiente es diferente en la franja fronteriza, al menos en entre las ciudades de Piedras Negras en Coahuila y de Eagle Pass en Texas, pues desde el 8 de noviembre se permiten los viajes no esenciales.

Con un cielo prácticamente nublado por la mañana, una temperatura de ocho grados, así como los Puentes Internacionales I y II totalmente despejados, fue como inició el jueves. Y es que, un día antes, luego de 17 días de la reapertura, fue cuando se registraron largas filas, aunque la mayoría provenían de los Estados Unidos a México.

Debido a la conmemoración del Día de Acción de Gracias, son días de asueto y muchos aprovechan para trasladarse a México y pasar estos días. Sin embargo, hay quienes acuden a la Unión Americana para reencontrarse con los suyos, para reanudar los lazos que la tecnología y las aplicaciones no proveen.

Ana María Costabella Gómez, es originaria de Piedras Negras y este jueves, viajó a la ciudad de Laredo, Texas para reunirse con sus familiares; pues antes de la pandemia, solía visitarlos hasta tres veces al año, y una de esas ocasiones era precisamente para celebrar con ellos el Día de Acción de Gracias.

"Muy contenta. Siempre estábamos con el temor de si nos volveríamos a ver o no. Yo frecuentaba mucho a mi prima en Laredo y pues fue, como un alto de repente y los medios, las redes sociales nos ayudaron mucho a mantenernos en contacto, pero siempre hace falta el abrazo; ese abrazo muy conmovedor, muy, muy contentas", mencionó la nigropetense.

Aunque este año pudieron verse al reunirse en Monterrey con el resto de la familia, no se habían reunido con anterioridad y manifestó estar muy contenta porque pudiera darse este encuentro, pese a la gran cantidad de personas para cruzar de Nuevo Laredo, Tamaulipas a Laredo, Texas.

Refirió que las autoridades estadounidenses les solicitaron su certificado o comprobante de vacunación.

"Creo que nos frenó mucho los sentimientos, el no podernos abrazar, aunque llegué con cubrebocas y me fumigué toda antes de entrar, pues todavía seguimos teniendo esa precaución. Pero ya, ellas no tenían su cubrebocas y confiadas, nos dimos ese abrazo con mucho cariño", compartió Ana María.

Tras casi dos años de no reunirse con algunos de sus familiares, al reencontrarse y conversar, uno de los temas que se abordaron fue la gran cantidad de personas que se fueron, desde amigos, conocidos; por lo que consideró que continuar con vida, seguir caminando y haciendo lo que les toca, es un regalo invaluable.

"La experiencia nos puede dejar pensar y valorar lo mucho que tenemos y la familia, que siga unida de una u otra manera", señaló la nigropetense. Reiteró lo reconfortante que es reunirse con la familia y darse un abrazo.

Cabe mencionar que, en el ámbito comercial, este jueves de celebración del Día de Acción de Gracias, en la vecina Eagle Pass no se laboró, pues se prefirió que los trabajadores pudieran reunirse con sus familias y estuvieran juntos en esta fecha tan importante en Estados Unidos.

Ello implica también que este viernes en punto de las cinco de la mañana muchas de las tiendas abrirán sus puertas para iniciar otro de los días más icónicos de la vida estadounidense, el Black Friday o Viernes Negro, fecha en la que los comercios rebajan todos sus productos y que es esperado con ansias, debido al impacto negativo que tuvo para dicho sector las restricciones de viaje.