Sofía Aragón quedó con debilidad en pulmones por influenza

Sofía Aragón todavía tiene los estragos de los cinco días que pasó hospitalizada y será hasta marzo que la modelo termine el tratamiento a causa de la influenza H3N2 que padeció.

Al respecto, detalla algunas de las secuelas que le quedaron como la debilidad en los pulmones y ser susceptible a tener de nueva cuenta el virus.

“Tengo que utilizar mi nebulizador en las mañanas y en las noches y cuando estoy trabajando, como dependo de mi voz, entre cada inter que tengo, volver a utilizar el nebulizador”, dice.

“Sin embargo, estoy como nueva, yo siempre he dicho que cuando uno quiere regresar a trabajar y el hospital se lo permite, no hay nada que lo detenga. No digo que esté bien, que sea lo correcto, pero así soy”, explica.

Aragón es reconocida por haber representado a México en Miss Universo 2019, cuya corona se llevó Miss Sudáfrica, Zozibini Tunzi, y ella quedó como segunda finalista.

Actualmente, se le puede ver en televisión como una de las conductoras del programa matutino Venga la alegría, fin de semana. Explica que el virus que tuvo es muy agresivo y que un factor que ayudó a que enfermara fue que dejó pasar alrededor de tres o cuatro años sin vacunarse contra la influenza

“Debería de estar vacunada, de hecho la doctora me dijo que a partir de este 2021, año con año tengo que vacunarme pero yo tenía tres o cuatro años sin hacerlo para la influenza”.

Incluso ahora es un tema que la lleva a darse cuenta que a causa de la pandemia puede pasar que la gente olvide que existen otras enfermedades pues en su caso se confió al hacerse la prueba del Covid-19 y salir negativa.

“Para todas las personas que dudan entre si vacunarse o no yo creo que por algo existen y deberíamos ser súper responsables en estas épocas de frío y proteger nuestra salud antes de tener que curarla”, enfatiza.