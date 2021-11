En Matamoros también renombran calles por feminicidios

También en Matamoros, integrantes del colectivo Madres Poderosas, renombraron algunas calles de la ciudad, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Se colocaron los nombres de 20 mujeres víctimas de feminicidio, aunque los casos ocurridos en ese municipio son los de la pequeña Milagros, Ilse Ivonne, Dulce y Arely.

Carolina Ramírez, madre de la pequeña Milagros, explicó que la actividad es la iniciaron este miércoles en Torreón, en donde madres y familiares de la víctimas de feminicidio continúan en la búsqueda de justicia.

Agregó que hay indignación por el caso de Ilse Ivonne, pues están a cerca de un mes de que se dicte sentencia al menor, señalado de terminar con la vida de la joven, pues se rumora que únicamente se le dará un año de cárcel.

“Queremos recordarles a las autoridades que tienen una cuenta pendiente con nosotros” coincidieron.

Patricia Quiñones madre de Sharon Quiñones, fallecida el 5 de noviembre, compartió que el asesino de su hija, salió libre por falta de pruebas y tres años después, secuestro a otra joven, por lo que actualmente se encuentra tras las rejas, lo que dijo le confirma a las autoridades judiciales, su culpabilidad y a su hija no se le hizo justicia.

Para Angélica Martínez con la muerte de su hija Alejandra Gámez, la Navidad ya no existe, pues para ella no hay nada que celebrar, ya que un sujeto le arrancó la vida a su hija un 24 de diciembre y han pasado 6 años sin que se le haga justicia, pues al responsable, literalmente se lo “tragó la tierra”, además no le han querido entregar copia del expediente, por lo que desconoce el avance en las investigaciones.

Como ellas hay otras madres que se han tenido que unir, para hacer hasta lo imposible en la búsqueda de justicia.