Kimberly Loaiza apunta a lo más alto de la música, ¡quiere colaborar con Beyoncé!

La "youtuber" mexicana Kimberly Loaiza es una de las más grandes de la plataforma de video, cuenta con más de 34 millones de suscriptores. En la actualidad es una de las creadoras de contenido en redes sociales, desde TikTok, Instagram y Youtube que tienen más alcance no solamente en México y Latinoamérica, sino que también lo hace a nivel mundial. Sin embargo, la "influencer" quiere ocupar un espacio en la música.

Aunque Kim Loaiza ya ha lanzado algunos temas que le han dado gran éxito en las plataformas de streaming y de video, "No seas celoso" acumula más de 200 millones de visitas en Youtube. Además, ha conseguido colaborar con grandes estrellas internacionales de la música, como su éxito "DO IT" junto a Dimitri Vegas & Like Mike, y el más reciente "Mejor sola" con Zion y Lenox.

A pesar de que estos temas han tenido gran éxito, Loaiza sigue teniendo fama de "influencer que canta", pero ella apunta a lo más alto de la industria, ya que durante una entrevista reciente, reveló el nombre una estrella de talla mundial con la que quiere colaborar: Beyoncé.

En la entrevista que le hicieron a Kim Loaiza la cuestionaron sobre con que artista le gustaría colaborar, ante lo que ella respondió:

"Así que voy a decir algo muy loco pero con Beyoncé".