Danna Paola aclara supuesta rivalidad con Ángela Aguilar

La cantante y actriz Danna Paola es una de las grandes estrellas de la música pop de esta generación, ha conseguido colocar sus temas entre los primeros lugares de popularidad en streaming, radio y ventas. Por otro lado, Ángela Aguilar es la heredera de la dinastía Aguilar, quien acompañada de su padre y hermano ha construido una carrera en el regional mexicano colocándose como una de las preferidas por el público.

En redes sociales, la actriz de Élite fue cuestionada sobre si existe alguna rivalidad con la intérprete de "En realidad".

"'¿Cuál rivalidad, amigos? Mi performance en el Latin Grammy justo se trató de eso, fue una invitación a todas mis compañeras con mucho respeto y admiración también, de todo el apoyo, de que sigamos juntas, de que nos demos la mano, de que no nos dejemos ni nos callemos nunca", dijo la intérprete de "Oye Pablo".

Además, la cantante destacó el talento de Ángela: "Ángela es hermosa, la amo, canta divino, la vi por ahí, estaba preciosa, la admiro mucho, es una niña muy talentosa, me encantaría en algún momento hacer algo con ella, por supuesto".

Danna dejó claro que no le interesa generar polémicas con otras cantantes: "Hay que hablar del talento , de las cosas bonitas, como ustedes me están preguntando ahorita del trabajo y de disfrutar la vida, que no sabeos qué pase el día de mañana... Yo no me meto en la vida de nadie, no me pregunten de chismes. Creo que nadie le gusta que se metan en su vida".

Recientemente Danna Paola estuvo en los Latin Grammy, en donde además de cantar el tema "Calla tú", fue una de las nominadas de la noche por su álbum "K.O" el cual perdió ante "Mis Manos" de Camilo en la categoría mejor álbum pop vocal. Sin embargo, Danna continua a lo alto su carrera, en la espera de lanzar su séptimo disco de estudio, su más reciente sencillo es el tema "Cachito" junto a Mau y Ricky.

Por otro lado, Ángela Aguilar sigue con su carrera solista y de gira con su familia, hace unos días estrenó el video del tema "Ella qué te dio", una colaboración con el dueto Jesse & Joy.