Manchester United estaría negociando con Ralf Rangnick para ser el nuevo técnico

Manchester United negocia con Ralf Rangnick para que sea el técnico interino del club, informó el jueves una persona con conocimiento de la situación.

No se había alcanzado un acuerdo definitivo, pero proseguían las conversaciones con el exentrenador del Leipzig y que actualmente es el director deportivo del Lokomotiv de Moscú, le dijo la persona a The Associated Press a condición de preservar el anonimato para poder hablar sobre los contactos.

La vacante en el club inglés quedó abierta tras el despido de Ole Gunnar Solskjaer el domingo. Rangnick pudiera solamente estar a cargo hasta el fin de la temporada.

Michael Carrick, exmediocampista del United y asistente de Solskjaer, quedó temporalmente a cargo del equipo, con la dirigencia diciendo que estaba buscando un técnico interino antes de hacer un nombramiento permanente, Carrick se estrenó con una victoria de 2-0 sobre el Villarreal en la Liga de Campeones a mediados de semana.