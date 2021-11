¿Habrá función de media noche en La Laguna de Spider-Man: No Way Home?

Aunque los fans de “Spider-Man” ya habían hecho planes para ver Spider-Man: No Way Home en los primeros minutos del 15 de diciembre, esto no será así.

Las tradicionales funciones de medianoche no se llevarán a cabo en esta película del "Hombre Araña" que podría reunir a Tom Holland, con Andrew Garfield y Tobey Maguire, éstos últimos portaron el traje del héroe en cintas anteriores. De acuerdo con empleados de Cinépolis y Cinemex, el largometraje no tendrá una función nocturna ya que entrará en corrida normal desde el medio día del 15 de diciembre, aunque se presume que se podrían efectuar funciones desde la mañana. Aunque no hay una razón exacta sobre tal decisión, algunos fans mencionan que tiene que ver con la pandemia (para no congregar tanta gente en una función) o bien para controlar los spoilers.