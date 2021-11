'The Shrink Next Door', humor negro y terapia con Will Ferrell y Paul Rudd

En su apuesta por el humor negro e incómodo, la plataforma televisiva Apple TV+ presenta este mes "The Shrink Next Door", una serie protagonizada por Will Ferrell y Paul Rudd basada en hechos reales sobre un psiquiatra que se aprovechaba de sus pacientes millonarios.

Los dos actores decidieron unir fuerzas cuando descubrieron que ambos querían llevar por su cuenta a la pequeña pantalla el guion de un 'podcast' de 2019 que relataba la historia de Ike Herschkopf, un astuto psiquiatra que llegó a mudarse a la casa de uno de sus pacientes y a controlar sus negocios. "La tragedia y la comedia van mano a mano. Esto es una manifestación de eso", explicó a Efe el propio Ferrell, que interpreta a Marty Markowitz, un empresario neurótico que termina siendo el paciente manipulado. "The Shrink Next Door", que acaba de estrenarse en Apple TV+, es una comedia sombría y a ratos incómoda con el sello de Georgia Pritchett, guionista de formatos como "Succesion" y "Veep". El guion detalla la manera en la que un psiquiatra puede utilizar sus aptitudes para controlar la vida de su paciente y, al tiempo, justificar su intromisión en la intimidad como muestra de su implicación en la terapia. "Esto ocurrió, esto es verdad y puede ser visto como un cuento con moraleja sobre qué evitar en una sesión de terapia, porque si tu terapeuta decide mudarse a tu casa y ser tu socio en los negocios... eso es una bandera roja", ironizó por su parte Paul Rudd. Pero además, la serie describe en clave de humor las inseguridades y flaquezas de aquellos que de cara al exterior muestran una imagen de hombre exitoso hecho a uno mismo y por dentro buscan desesperadamente una brújula o algo de comprensión. "Al principio mi personaje encuentra la terapia muy útil -añadió Ferrell-. Le resulta muy agradable tener a alguien que lucha por él de una manera que nunca antes había experimentado". Así, el protagonista se vende como un empresario soltero de Nueva York que, animado por personas de su círculo económico, acude a un terapeuta y termina por convertirse en algo parecido a su empleado. "Es más bien un estudio de la fragilidad humana y de cómo todos, unos más que otros, somos capaces de ser manipulados", afirmó el actor. La complicidad que desprende la dupla de Ferrell y Rudd, además de sus dotes para la comedia, alejan el guion de su turbia premisa y aportan un tono ligero en los momentos más incómodos. De hecho, aunque la ficción está basada en un programa radiofónico del género "true crime", el guion elaborado por Pritchett toma su propio ritmo con el propósito de despertar complicidad, incluso, por el villano de la trama. "Yo interpreto a un terapeuta que tiene maneras muy poco ortodoxas de ayudar a la gente -describió Ruud-. Pero creo que realmente quiere ayudar a sus pacientes. Con Marty desarrolla una amistad real de 30 años que luego avanza en direcciones bastante salvajes". "The Shrink Next Door", cuyos primeros capítulos ya están disponibles en Apple TV+, encaja en la estrategia de la tecnológica por ofrecer humor, el género que más alegrías le está dando en el negocio televisivo gracias a "Ted Lasso", ganadora del Emmy a mejor comedia, y a la particular "Dickinson".