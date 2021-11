Sideapa y Sapal presentan alto nivel de endeudamiento, revela estudio del CCI Laguna

El Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) presentó la segunda parte de su estudio sobre los sistemas operadores de La Laguna, que comenzó con el Simas de Torreón y de Matamoros, y continúa con Sideapa de Gómez Palacio y Sapal de Lerdo. El análisis evidencía un alto nivel de endeudamiento de estos dos organismos.

Marco Zamarripa, director del CCI Laguna, señaló que, en la parte técnica, de acuerdo con información presentada por el Sideapa a Conagua, de los 21.6 millones de metros cúbicos (Mm3) extraídos durante el 2020, el 87% de esta agua no cumplía con la norma 127 de la Secretaría de Salud, que indica que los niveles de arsénico no deben exceder los 0.0250 mg por litro, por su parte en el Sapal, se encontró que de los 15.2 Mm3 extraídos, el 100% si cumplía con la norma. En cuanto al consumo de energía, en Gómez Palacio para extraer 21.6 Mm3, fueron necesarios 50.2 millones de kWh con una tendencia al alza, en el caso de Lerdo, para extraer 15.2 Mm3 fueron necesarios 7.5 millones de kWh, con una tendencia estable, por lo que en Gómez Palacio ha sido necesario gastar más energía para extraer la misma cantidad de agua.

Al profundizar en el tema del saneamiento, Zamarripa dijo que en 2020 el Sideapa contaba con 2 plantas tratadoras, las cuales dieron saneamiento a un total de 19.6 Mm3, por lo que, de cada 100 litros de agua extraídos en el año, 90 litros fueron tratados, el 100% de esta agua fue utilizada para el riego agrícola, mientras que, para el caso del Sapal se contaba con 1 planta tratadora, las cuales dieron saneamiento a un total de 6.3 Mm3, por lo que, de cada 100 litros de agua extraídos en el año, 41 litros fueron tratados, el 57% de esta agua fue utilizada para el riego agrícola.

TAMBIÉN LEE: Simas de Torreón y Matamoros gastan más en nómina y energía eléctrica

Ya en el área comercial, se encontró que el Sideapa tiene 95,467 usuarios, de los cuales 29,256 mil cuentan con medidor, bajando del 33% de los usuarios en 2014 a 31% en 2020, en Lerdo, de los 41,912 usuarios, solo 7,745 contaban con medidor, por lo que el 82% de los usuarios no cuentan con este.

El informe también señala que un tema que debe ser atendido es el manejo poco sustentable del agua, ya que se estima que a nivel nacional, de cada 10 litros distribuidos, sólo 6 llegan a los usuarios y el resto se pierde, en el caso del Sideapa se factura el 71% del agua extraída, en el caso del Sapal se encontró que, aunque se factura el 55% del agua, esta facturación es mayoritariamente estimada, ya que la gran mayoría de los usuarios no cuenta con medidor, por lo que hace preocupante un nivel de pérdidas de esa magnitud, especialmente cuando el agua es escaza.

En la parte financiera, Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del CCI, señaló que los ingresos del Sideapa han crecido a un ritmo del 7.6% anual en los últimos 10 años llegando a recaudar un total de 323 millones de pesos en 2020, mientras que en Sapal la recaudación ha caído en los últimos años, recaudando en ese mismo 2020 un total de 63 millones, sin embargo, no siempre se gasta lo mismo que ingresa, y al existir déficits presupuestarios, se tiene que recurrir a la contratación de deuda, principalmente con proveedores.

Entre diciembre de 2019 y junio del 2021 la deuda del Sideapa incrementó un 85%, llegando a 213.9.4 millones, y para poder liquidar sus pasivos en ese año, el Sideapa debería utilizar el 66% de sus ingresos. Por el lado del Sapal la deuda incrementó un 45% en ese mismo periodo de tiempo, llegando a $119.7 millones, por lo que para liquidar sus pasivos, el Sapal debería usar 2 veces de su recaudación anual, estos déficits, señaló Medina, son producto de la falta de disciplina financiera, que generan deudas que van trascendiendo administración tras administración.

VER MÁS: Deuda del Simas Torreón es manejable: alcalde Jorge Zermeño

En cuanto a sus egresos, el Sideapa reportó en 2020 un gasto de 380 millones de pesos, de los cuales 122 millones fueron para el pago de la nómina (37%) y 118 millones fueron para el pago de la energía eléctrica (36%), por lo que 8 de cada 10 pesos se utilizan solamente en esos dos rubros, que incrementaron su costo de manera considerable a partir del año 2017. Medina recalcó que para el Sapal el gasto fue de 68 millones, de los cuales 35 millones fueron para la nómina (51%) y 17 millones fueron para el pago de energía eléctrica (25%), por lo que 8 de cada 10 pesos que se gastan, también son para estos dos rubros. En ambos sistemas operadores de agua, se gasta más de lo que se aprueba anualmente en el pago de la nómina, y en el caso de Gómez Palacio, de los recursos ejercidos en este concepto un 48% del presupuesto va para el pago del salario de los trabajadores permanentes y transitorios, mientras que el 52% va para el pago de vacaciones, prestaciones, seguridad social y estímulos, en el caso de Matamoros, la relación es de 73% y 27%, respectivamente.

Al hablar de la nómina, Zamarripa dijo que al cierre del 2020 el Sideapa contaba con 403 trabajadores, y el Sapal se contaba con 175 trabajadores y aunque se hicieron las respectivas solicitudes, no se respondió ni en tiempo ni en forma a la solicitud enviada para conocer el número de trabajadores sindicalizados. En el gasto en pensiones, a pesar de que también se hicieron solicitudes de información, no hubo respuesta. En el tema de la inversión pública por parte del Sideapa, en el 2020 solo se le dedico 10% de todo el presupuesto propio, en Lerdo no existió registro del presupuesto destinado a este importante concepto. En conclusión, los casos de Sideapa y Sapal muestras endeudamientos elevados, y es imperante que mantengan un sistema financiero sano y estable, que garantice por sí mismo su crecimiento y desarrollo, dijo Zamarripa. De otra forma, irá mermando su autonomía financiera y teniendo que acceder a productos e insumos más caros.

"Ya no se diga la posibilidad de que los organismos hagan importantes inversiones en su infraestructura o modernización, pues no hay margen suficiente para tan importante rubro. Es sustancial la participación del sector social en estos 2 organismos (Sideapa y Sapal), con la instalación de Consejos ciudadanos especializados, ciudadanos con autonomía plena y debidamente representados", expresó.