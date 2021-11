Alcalde de Torreón lamenta tragedias viales y advierte que se mantendrán operativos

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, calificó de “muy triste” la actitud de algunos conductores en la ciudad que insisten en viajar a velocidades altas, utilizando el teléfono celular y en estado inconveniente, lo que ha derivado en mayores accidentes fatales en las últimas semanas.

Se refirió a la más reciente tragedia vial ocurrida durante el martes por la mañana, cuando un hombre perdió la vida cuando manejaba su camioneta a exceso de velocidad por el bulevar Juan Pablo II y volcó para luego impactar contra un puente peatonal.

Una vez más, el mandatario llamó a la ciudadanía a tener “responsabilidad” si se maneja un vehículo, con el cual se pueden generar percances que podrían perjudicar a terceros, especialmente aquellos que no van en unidades motorizadas o que circulan de forma peatonal.

TAMBIÉN LEE: Joven ebrio provoca choque en Torreón y deja daños por 180 mil pesos

“Pues muy triste, muy triste y la verdad es un tema que tenemos que seguir manteniendo, el llamado a manejar con precaución, a no distraerse con los celulares, a no manejar en estado inconveniente, no hay de otra… Ustedes (prensa) dan cuenta todos los días de los accidentes que hay, pues todos los días va a haber, todos los días hay choques, vayan a la Colón y van a ver que durante el día llega una cantidad de accidentes, eso es diario”.

Señaló que pese a que dichos percances ocurren no solamente en Torreón, sino en todo México, la autoridad local buscará mantener los operativos y la vigilancia vial en los principales cruceros y vialidades del municipio, acciones que serían de mayor efectividad si se tuviera el apoyo de las y los conductores acatando las determinaciones de no exceder las velocidades límite, de mantenerse atentos al camino todo el tiempo, además de respetar en todos los sentidos el Reglamento de Movilidad que se tiene a nivel local.

VER MÁS: Motociclista causa fractura expuesta a peatón tras accidente en Torreón

Mencionó por ejemplo los operativos “Carrusel” y “Radar”, mismos que se han puesto en marcha en el periférico y las carreteras a San Pedro y Matamoros, en esos se han podido sancionar a choferes que se detectan circulando a velocidades por encima de los 60 kilómetros por hora, incluso a quienes viajan por arriba de los 100 kilómetros por hora y que podrían haber protagonizado alguna tragedia.

“Yo lamento igual que ustedes (ciudadanía), o sea créanme que ¿qué hacemos nosotros? Bueno, pues más ‘Carruseles’, yo he hecho un llamado a todas las corporaciones, no solamente a la de Vialidad, sino a la Policía Municipal, a la Policía Estatal, al Mando Especial, a todas las del orden que hay, que hagan ‘Carruseles’, si va una patrulla de Seguridad Pública en el periférico, oye, despacio, aunque se molesten los demás, tenemos quejas de los ciudadanos que van y les avientan el carro para que manejen a mayor velocidad… Que la gente entienda que tenemos que manejar con mayor precaución”.