Smartphones de gama media, los favoritos de los mexicanos

Los smartphones se han convertido en dispositivos esenciales para la vida diaria, sobre todo después de la nueva realidad a causa de la pandemia.

Por esta razón, los usuarios exigen dispositivos que cubran sus necesidades básicas tales como conectividad, duración de batería, capacidad de almacenamiento y buen procesador, además que el precio se adecue a sus recursos.

Estas exigencias por lo regular son cubiertas por smartphones de gama media, cuyas características suelen predominar en el mercado de smartphones mexicano.

Gama media, la mejor posicionada en el mercado mexicano

De acuerdo con el estudio Mercado de smartphones en México: Evolución, relevancia y reconfiguración publicado por The Competitive Intelligence Unit (The CIU), al segundo trimestre del 2021 se registró que 118.4 millones de smartphones se encuentran en operación, con un crecimiento del 6.4%.

De estas estadísticas, la gama media es la que mejor se ha posicionado en el mercado mexicano con el 62.3%, es decir, 73.7 millones de dispositivos.

Una de las principales razones por las que la gama media se ha vuelto tendencia es por las innovaciones que han traído los fabricantes en este tipo de smartphones, ya que brindan las funciones indispensables que el usuario necesita para realizar sus actividades diarias.

Además, la mayoría de las marcas que compiten dentro del país se han especializado en dotar este tipo de equipo a un precio razonable. Por esta razón, se ha mantenido una reñida competencia en el mercado de smartphones.

Principales variables en la elección de un equipo

De acuerdo con The CIU, existen siete variables que influyen en la elección de un equipo al momento de adquirirlo. Estas variables van desde el precio hasta características internas del smartphone, las cuales son importantes para el usuario quien espera desarrollar todas sus actividades laborales, académicas y de entretenimiento de forma eficaz.

La variable principal es el precio, según datos de The CIU, al segundo trimestre del 2021, el 64.4% de los usuarios de smartphones consideran que el precio es la variable más importante cuando se adquiere un nuevo dispositivo. El gasto promedio por dispositivo es de 4 mil 328 pesos, una cifra de 6.7% que es mayor a comparación del año anterior.

La segunda variable es la capacidad de almacenamiento, en donde 118.4 millones de usuarios de smartphones afirmaron que esto era sumamente importante.

Actualmente los celulares de gama media cuentan con una capacidad de 64GB y los nuevos smartphones que están entrando al mercado han ampliado su capacidad a 128GB, brindándole a los usuarios mejores capacidades.

En tercer lugar, se encuentra el procesador con 37.8% de los usuarios que lo consideran como un elemento decisivo al momento de elegir un dispositivo, aunque anteriormente se desconocía el poder que tenía el procesador, con el paso del tiempo se ha tomado conciencia de su importancia al momento comprar un smartphone, de hecho, en el segundo trimestre del 2020 esta variable ocupaba el sexto lugar y actualmente escalo tres posiciones en el nivel de importancia.

Los siguientes puestos los ocupan la resolución de la cámara, el sistema operativo, la duración de batería y el diseño, características que se han ponderado como los principales factores en la toma de decisión de la compra de un dispositivo.

Por su parte, The CIU agregó a su estudio tres variables más en la elección de un dispositivo, como lo es la red 5G, la cual aún no se encuentra desplegada en el país pero que a corto plazo lo hará y le permitirá a los usuarios navegar con mayor velocidad.

Otra de las variables es la seguridad, en donde se espera que el smartphone tenga añadido algún tipo de función de bloqueo para mantener la seguridad y privacidad del dispositivo. Finalmente, la pantalla también es una variable importante, en donde se espera una alta tasa de refresco, al menos en un estándar de 60 Hz.

Competencia de las marcas en el mercado de smartphones

Desde la entrada de los smartphones al mercado mexicano en 2008, ha habido distintas reconfiguraciones en las marcas que lideran este sector. Hasta el momento, el mercado se encuentra en una tercera etapa de configuración en donde marcas como Samsung y Motorola se encuentran en la delantera, pero fabricantes de origen chino como Huawei, Xiaomi y OPPO han entrado en esta carrera para ganar consumidores mexicanos.

De acuerdo con The CIU, al segundo trimestre del 2021, Samsung ocupa el primer lugar con mayor participación en el mercado mexicano con un 34.2% del total de equipo en operación.

Le sigue Motorola con un 21.8%, quien se ha colocado como uno de los favoritos de gama media para los usuarios. Después Huawei con un 13.9%, fabricante que ha tenido un freno en sus ventas debido al conflicto geopolítico que mantiene con Estados Unidos. Mientras que Apple se mantiene con 11.8% por su alto poder adquisitivo.

En el resto de la gráfica podemos encontrar a marcas como LG que aún siguen luchando por mantenerse en el mercado y marcas como Xiaomi y OPPO que recientemente ingresaron y esperan seguir escalando en este sector.

A pesar de todos los problemas geopolíticos que existen con China, sus fabricantes aún siguen buscando alternativas para poder entrar en los distintos mercados a nivel mundial y realmente lo están haciendo con éxito por lo que competirán fuertemente contra otras marcas; "lo que viene de China no viene mal diseñado, ni armado, e incluso a veces se nos olvida que son dispositivos globales, dispositivos como Xiaomi y OPPO vienen bien desarrollados y van a competir muy fuerte con las principales marcas del mercado", afirmó Rolando Alamilla, analista de The CIU.

Sin embargo, a diferencia de las estadísticas anteriores, podemos observar que, en cuanto a ventas, hay marcas que comienzan a tomar mayor relevancia dentro de las preferencias de los usuarios, pues en el segundo trimestre del 2021, Motorola vendió la mayor cantidad de dispositivos al alcanzar 21.3% de los dispositivos vendidos.

En segundo lugar, se encuentra Samsung con una marca de 20.5%, mientras que el tercer lugar se lo lleva Xiaomi con un 12.9% superando a Apple que vendió 12.1%.

Por su parte, OPPO que llegó hace unos meses a México, logró posicionarse en el mercado con una participación del 7.7% en la venta de equipos, lo que significa una entrada con éxito. Las estadísticas antes expuestas significan una nueva reconfiguración en el ecosistema competitivo de smartphones.

Reconfiguración del mercado

Después del cierre de su división de móviles de LG y el freno geopolítico que está viviendo Huawei, los competidores se enfrentan a una posibilidad de fortalecimiento, en donde su principal lucha será ocupar los 20 puntos porcentuales que dejaron estos dos fabricantes.

De acuerdo con The CIU, existen dos rutas posibles que pueden seguir los competidores; "[…] uno de los caminos que pudiera tomar el mercado es el de una alta concentración, en el que Samsung y Motorola, que ostentan una posición predominante. La segunda ruta es la de una sustitución y apertura a nuevos fabricantes en el mercado mexicano: OPPO y Xiaomi", se puede leer en el estudio de The CIU.

"El mercado de los smartphones está siendo muy dinámico, con muchísimos cambios, yo creo que no hay que dar por sentado que se va a quedar estático. El mercado se está reconfigurando y hay nuevas marcas que, si bien no las traíamos en el radar, en muy poco tiempo están haciendo cosas muy buenas, son dispositivos que están muy potentes y asequibles y que les está haciendo ganar mucha participación en el mercado", afirmó Gonzalo Rojon, socio director de The CIU.

Ante las nuevas estadísticas de ventas, se espera que sea la segunda ruta la gane en esta nueva reconfiguración del mercado, pues Xiaomi y OPPO han tenido éxito en su entrada al país, por lo que no sorprendería si poco a poco comienzan a ganar mayor relevancia en el mercado de smartphones.