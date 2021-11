Estos son los eventos astronómicos que 'iluminarán' a diciembre

El fin de año se acerca y con él las celebraciones tradicionales. Aunque 2021 ha estado marcado todavía por la pandemia de COVID-19, se anuncia un cierre único gracias a los acontecimientos astrales que ocurrirán durante el mes de diciembre y que, además, se podrán observar en algunas partes del mundo.

Diciembre de 2021 será muy especial, pues algunos de los eventos astronómicos que se esperan ocurren una vez cada 20 años, como la inusual conjunción entre Júpiter y Saturno. También se esperan dos lluvias de estrellas, un eclipse total de Sol y el solsticio de invierno.

Los eventos astronómicos más esperados a finales de 2021

Conjunción de Júpiter y Saturno

Uno de los eventos astrales más esperados de diciembre es la conjunción entre Júpiter y Saturno, pues este evento ocurre cada 20 años. Debido a la conjunción, podremos ver a los dos planetas más grandes del Sistema Solar tan cerca que parecerán uno solo. Este suceso ocurrirá el día 21 de diciembre.

De acuerdo con los astrónomos, hace casi 400 años que Júpiter y Saturno no se observaban tan cercanos. Este evento será visible si el clima es favorable entre el 16 y el 25 de diciembre; se dará al atardecer y, para poder apreciarlo, deberás estar en una zona alejada de la contaminación lumínica.

La conjunción entre Júpiter y Saturno será visible desde cualquier punto del mundo con ayuda de un telescopio o prismáticos. No olvides que el día en que los planetas se encontrarán más cerca será el 21 de diciembre. Sin embargo, el acercamiento se podrá observar desde algunos días antes.

Sumado a la conjunción de estos planetas, el día 21 de diciembre también se anuncia la llegada del solsticio de invierno en el hemisferio norte y el solsticio de verano en el sur. Dependiendo de donde te encuentres será un buen momento para experimentar la máxima duración del día y la noche durante el año.

Eclipse total de Sol

El eclipse es un fenómeno que ocurre solo cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados, de forma tal que la Luna oculta al Sol, por supuesto, vistos desde la Tierra. El Sol quedará bloqueado detrás de la Luna y el punto desde donde es posible observar el fenómeno quedará en total oscuridad durante algunos segundos.

Este fenómeno astronómico será visible el próximo 14 de diciembre. Países como Argentina y Chile podrán apreciar el eclipse total de Sol en todo su esplendor. Otras regiones de América del Sur, como Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Perú lo podrán observar de manera parcial. También se podrá disfrutar en algunos países de África antes del atardecer.

Lluvia de estrellas

El 2021 se despide con dos lluvias de estrellas fugaces: la Gemínidas y las Úrsidas, según el Observatorio Astronómico Nacional (OAN). Las Gemínidas son las primeras que aparecerán en el cielo, los días 13 y 14 de diciembre. Durante estos días se podrán observar hasta 150 estrellas fugaces por hora.

Aunque se podrán ver durante toda la noche, el OAN prevé que el pico máximo de su actividad será el día 13 de diciembre, alrededor de las 23:00 horas peninsular. Las Gemínidas se producen gracias al cometa 3200 Faetón, descubierto en 1982.

Por otro lado, las Úrsidas estarán presentes en el cielo durante los días 21 y 22 de diciembre. Se prevé que este evento astronómico se presente pasada la medianoche del día 21 de diciembre con un alcance de 5 o 10 meteoros por hora. Esta lluvia de estrellas se presenta gracias al polvo que dejó a su paso el comenta Tuttle. Lo mejor es que ambas lluvias de estrellas son visibles en México. Lo ideal es que, si vives en la CDMX, utilices un telescopio o te vayas de camping a un Pueblo Mágico cercano o te quedes en alguna cabaña o glamping en un bosque, ya sea en Puebla, Malinalco, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro o a las afueras de San Miguel de Allende, por ejemplo. Te aseguramos que será una gran experiencia.

2021 no deja de sorprendernos. El fin de año llega con muchas celebraciones, y qué mejor forma de festejar que apreciando eventos astrales del mes de diciembre. Ahora que te has esterado de todos los detalles, no te pierdas la oportunidad de apreciarlos.