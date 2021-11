Aristeo Cázares pide a los laguneros arriesgarse en nuevos proyectos y habla sobre su salida de MasterChef

"No tengan miedo de aprender cosas nuevas, aviéntense a experimentar ya que muchas veces pueden ser buenos para algo que desconocían; siempre hay que aprender cosas nuevas", dice Aristeo Cázares en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Aristeo ofrece tales consejos tras haberlos aplicado al ingresar en MasterChef Celebrity, ya que él no sabía cocinar y así se aventuró a ser parte de "La cocina más famosa de México", en donde le fue muy bien.

El conductor y entrenador salió del reality el pasado viernes luego de que no lograra complacer a los jueces con un platillo elaborado con tarántulas.

"Me siento contento por mi desempeño. Avancé más de lo que creí, entré sin ninguna expectativa y como fui avanzando me di cuenta que podía haber sido el primero en salir y no, me fui de largo; agarré vuelo, aprendí, me discipliné y progresé."

"No le guardo rencor a las tarántulas, creo que aprendí a cocinarlas bien", comentó el famoso vía telefónica.

Y es que arañas, alacranes y cucarachas fueron los ingredientes principales de los platillos que presentaron las celebridades en el capítulo pasado.

"Yo no soy asqueroso para la comida ni para los ingredientes a la hora de cocinar, lo que sí creo es que a mis compañeros no les agradó tanto la idea de cocinar con insectos; yo creo que tuve que haber picado a la tarántula y no lo hice porque me apegué al nombre del reto que era de supervivencia y creo que eso me costó la salida".

Cázares mencionó que previo su ingreso a MasterChef, él únicamente sabía preparar platillos sencillos como huevos estrellados.

"El programa nos ha dado a todos un gran conocimiento gastronómico. Ahora, ya soy chef y les puedo cocinar unos chiles rellenos riquísimos cuando gusten", expresó.

El conductor explicó que pese a que es un atleta de alto rendimiento no lleva una dieta estricta.

"Trato de balancear mi alimentación, como lo que se me antoje, pero sí trato de tener un balance".

Por otro lado, Aristeo Cázares celebró que forma parte del equipo de conductores de Venga la alegría del fin de semana.

"Una cosa lleva a la otra. De Exatlón pasé a MasterChef y de MasterChef a Venga la Alegría, se me presentó la oportunidad y la tomé.

"Ahora estoy disfrutando de esta nueva experiencia como conductor, aprendiendo también con mis compañeros; me gusta explorarme en distintas facetas", agregó.

Aristeo comentó que en redes sociales le gusta, más que ser consejero, predicar con ejemplos.

"No le voy a decir a alguien, 'haz ejercicio', mejor subo una historia (en Instagram) entrenando".

"Los niños aprenden viendo y eso ha sido fundamental en nuestra historia; la imitación nos ha ayudado a evolucionar. Si replicamos acciones positivas de más personas, nos va a llevar hacia un mejor futuro".