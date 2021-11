Critica decreto de López Obrador

juan

Hoy, 6:41 am

publicado por: Juan Manuel Rangel

Los estúpidos que no quieren el progreso de México siempre estarán de estorbo !! y todo se debe a que el prianismo solo saqueo y robó pero no hizo obras de relevancia para el país, ahora que se ven opacados y sin dinero a su alcance para robar, quieren impedir todo lo que hace un gobierno honesto mintiendo y diciendo en m e d i o s que todo está mal...pobres todos aquellos que no quieren que el país progrese !!

