'Medidas en Zacatecas beneficiarán a Durango'

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, aseguró que las medidas que se tomen en el vecino estado de Zacatecas de forma coordinada con el Gobierno federal en materia de seguridad tras los hechos violentos registrados, habrán de beneficiar al estado e incluso mencionó que cada entidad hará lo que le corresponda al interior.

En su última visita por La Laguna, el mandatario estatal anunció un encuentro con su homólogo zacatecano a fin de coordinar acciones, además de que se blindarían los límites con Zacatecas tras la ola de violencia que se vive en aquella entidad.

"Ayer hablé con el gobernador David Monreal y quedamos que en que una vez que se lleve a cabo la visita del presidente que será hoy (miércoles) por la tarde y mañana (jueves), se tomarán medidas importantes que estoy seguro que esas medidas nos ayudarán también a Durango, porque somos dos entidades vecinas que lo que queremos es que haya esa coordinación que la habido pero lo que hay que hacer es fortalecerla", comentó Aispuro Torres.

El gobernador comentó que las medidas que se tomen en conjunto con el gabinete federal no solo beneficiarán a Durango sino también a los estados vecinos.

Incluso anunció que habrá de reunirse en breve con los gobernadores de los estados de Sinaloa y Nayarit también para abordar el tema de seguridad.

En ese sentido, Aispuro recordó que en su visita a la entidad de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, se le planteó la idea de llevar a cabo reuniones de carácter regional con la presencia del gabinete federal, a fin de que cada entidad asuma la responsabilidad que le corresponde.

"Me parece que estas reuniones regionales pueden ser muy buenas y espero que la retome el Gobierno federal, que no solo sean en una entidad sino que puedan ser de carácter regional", insistió el mandatario y consideró que cuando existe coordinación y colaboración, el beneficio no solo será para una entidad, sino para la sociedad en conjunto.

Aispuro Torres aseguró que Durango es una de las entidades más seguras, sin embargo reconoció que existen problemas en materia de seguridad.

"No quiere decir que no tengamos problemas en materia de seguridad, eso no quiere decir que no haya riesgos, claro que los hay, por eso lo importante es que estemos atentos que en materia de prevención, que siempre podamos tomar las mejores medidas y aquí con Zacatecas, con Coahuila, Chihuahua, Sinaloa y Nayarit en lo que debemos de tener esa coordinación para que no solo tengamos nosotros la parte de los límites atendido, sino hacia el interior cada estado tiene que hacer lo propio".

A detalle

Estrategias de seguridad: * El gobernador de Durango aseguró que las medidas que se adopten en Zacatecas en materia de seguridad beneficiarán a la entidad. * Anunció que solicitará un encuentro con los gobernadores de Sinaloa y Nayarit para abordar el tema de seguridad. * Recordó que propuso una reunión regional con los gobernadores vecinos y las autoridades federales para establecer estrategias.