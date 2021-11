'Un hombre violento no cambia', afirma psicólogo

Un grito, un empujón e incluso colgar la llamada en medio de una discusión, son señales de alerta de un hombre violento. El problema se origina cuando estas manifestaciones se van agravando en contra de la pareja, por lo que se llama a estar atentas, solicitar ayuda y sobre todo alejarse.

José Antonio Miranda Hernández, psicólogo clínico y psicoterapeuta especialista en violencia de género, es enfático al decir que un hombre violento "no cambia", porque es su manera de ser, es una identidad y en el fondo siente que tiene derecho sobre la mujer, es parte del modelo machista que se vive en México.

"Si no hay contención de esa violencia, va ir subiendo, se llama escalada de violencia, a veces la escalada es de una persona a otra, que hay un dato que se llama el violentómetro, que empieza con insultos, pasa a gritos, pasa a golpes, a abandono y pasa hasta el feminicidio", explicó el especialista.

Pero, ¿por qué para algunas mujeres resulta difícil salir de ese círculo de violencia? Sobre ello, comentó que es un mito que cuando hay violencia se deja de querer a esa persona y en la mayoría de los casos, la mujer no se queda porque le guste vivir así, sino porque tiene la esperanza de que "va a cambiar".

"Se quiere a la persona pero los conflictos que aparecen en la relación son solucionados de manera violenta, hay un círculo que se llama del modelo Duluth, que es el círculo de violencia. En primera instancia están tranquilos y luego viene un episodio de crisis como en cualquier relación y viene la explosión de violencia que puede ser física, psicológica, económica, sexual y luego viene un arrepentimiento del hombre, la parte que se llama 'luna de miel', eso hace que la mujer se quede, tiene la esperanza de que el hombre cambie en algún momento, efectivamente, la quiere pero hay un miedo enorme del hombre a perderla, no se justifica pero se entiende", detalló el especialista.

Recalca que la violencia no solo afecta a quien la sufre de manera directa sino a todos los que se encuentran a su alrededor. "Las mismas secuelas que aparecen en la mujer, aparecen en los niños, es tan malo vivir violencia, ser víctima de violencia a presenciar violencia, los niños aprenden, hay una cadena. Es una cadena de violencia en donde el que tiene más poder, maltrata".

Dentro de las consecuencias que deja en su víctima, son bastantes y son muy parecidas a las de una depresión clínica, que también se suma a la lista de secuelas.

"La mujer experimenta fatiga, cansancio, depresión, ansiedad, no se siente segura, no se siente capaz, se siente devaluada como el hombre violento corta toda las redes de apoyo que tiene la pareja, porque le critica las amigas, las aleja de la familia, la va aislando. Tiene muchas consecuencias, hay un síndrome que se llama de inhabilidad aprendida".

Dicho término es un tecnicismo que se refiere a la condición de un ser humano o animal, que ha "aprendido" a comportarse pasivamente, se inhibe ante situaciones dolorosas.

PATRÓN DE APRENDIZAJE

Antonio Miranda aclara que si una mujer no supera, no entienda y no tienen las medidas ni las redes de apoyo para salir de esa violencia, tal vez pueda escapar de una relación pero tal vez pueda encontrar otra igual, porque es un patrón de aprendizaje que tiene que entender que lo que se busca es la equidad, no que la mujer violente esta vez al hombre, sino que exista una equidad, mientras no lo haga, siempre existirá el problema.

Es por ello que exhorta a esas mujeres que viven en un ambiente violento a buscar ayuda porque la violencia "no es algo normal". "La violencia es aprendida y la violencia si es tratada como es aprendida, puede ser reaprendida. En la violencia pierde la mujer, los niños pero también el hombre porque tiene una relación violenta con él mismo, entonces la violencia no beneficia a absolutamente a nadie".