Violencia contra las mujeres aumenta en Coahuila

De 2020 a 2021 se duplicaron los casos de mujeres que sufrieron violencia intrafamiliar en Coahuila. El informe fue difundido por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) y se refiere a personas del sexo femenino que tras episodios violentos requirieron atención médica.

De enero al 13 de noviembre de 2021, las autoridades de salud federales reportan en la entidad 1,633 casos de violencia intrafamiliar en mujeres contra 788 casos que ocurrieron en el mismo periodo del año pasado.

En el vecino estado de Durango, este año se tienen registrados 174 casos de violencia intrafamiliar en mujeres contra 254 de 2020.

A nivel nacional, de enero a noviembre de este año se tiene un acumulado de 45 mil 842 mujeres que sufrieron violencia intrafamiliar y que solicitaron atención médica mientras que en el mismo periodo pero de 2020, la estadística fue de 36 mil 173 casos.

Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, señaló que la violencia contra las mujeres es una crisis mundial existente que crece conjuntamente con otras crisis. Mencionó que los conflictos, los desastres naturales relacionados con el clima, la inseguridad alimentaria y las violaciones de los derechos humanos contribuyen a que las mujeres y las niñas vivan con sensación de peligro, incluso en sus propios hogares, vecindarios o comunidades.

TAMBIÉN LEE: Estados de México castigan de forma diferente los feminicidios

Además, agregó que la pandemia del COVID-19, que exigió medidas de aislamiento y distanciamiento social, dio paso a una segunda pandemia de violencia en la sombra contra mujeres y niñas, ya que a menudo se encontraban confinadas junto con sus maltratadores. Resaltó que "estos nuevos datos subrayan la urgencia de llevar a cabo esfuerzos concertados para poner fin a esta situación".

FALTAN RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora este 25 de noviembre, Ariadne Lamont, directora de Incidencia y Acompañamiento a Víctimas en Incide Femme A.C. en La Laguna, dijo que por las medidas sanitarias que se tomaron en algunas instituciones públicas durante los picos más altos de la pandemia, muchas mujeres "se quedaron fuera".

"Por un lado lo entiendo pero por otro tuve que atender a muchas mujeres que se quedaron sin atención. ¿Qué recibían?, recibían a quienes llegaron con una violación reciente, a quienes llegaban policontundidas...eran un montón de mujeres que no estaban viviendo eso pero que sí necesitaban ayuda y se quedaban fuera", declaró.

VER MÁS: Violencia contra las mujeres en México: la otra pandemia

Mencionó que además hay mucho problema en lo referente a que a las mujeres se les otorgan medidas de protección pero algunas de ellas no son notificadas a los agresores por lo que para ellos "no existen". Lamont Martínez atribuyó esto último a la falta de recursos materiales, humanos y financieros en los Ministerios Públicos de los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.

"Para que tengan gasolina suficiente, para que tengan vehículos suficientes, para que tengan Policía suficiente, porque si no hay personal, ¿quién va a ir a notificar?", expresó. Dijo que de 2020 a la fecha, ella ha documentado alrededor de 10 casos de este tipo.

Apuntó que con la reactivación de las instituciones después de la etapa crítica de la pandemia, "nos vamos a estar enterando de todas las violencias que ocurrieron intramuros, todas las niñas que fueron violentadas, que fueron violadas, que fueron víctimas de manoseos, de toqueteos y las mujeres que fueron golpeadas".

Afirmó que esto es algo que no se ha podido combatir y destacó que el llamado no solo es para el Estado sino para la sociedad en general en el sentido de actuar a tiempo y no proteger a los agresores.