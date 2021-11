Mujeres nominan a hombres al 'macho más vergonzoso' de Coahuila

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, funcionarios municipales, estatales, empresarios y ciudadanos en general fueron nominados a manera de sátira para recibir un antirreconocimiento que se entrega al más vergonzoso macho que se haya destacado por sus conductas de dominación y violencia letal y ponzoñosa.

Activistas Feministas de La Laguna denominó el evento como la Primera entrega del antigalardón "don Pancho". Se nominó a varios hombres con el fin de reafirmar la necesidad de que toda la sociedad trabaje para erradicar la violencia machista que se manifiesta de múltiples maneras.

Respetando el principio de inocencia, la terna fue la siguiente: Hugo "N" de quien se desconoce si aún es funcionario municipal en Francisco I. Madero. Señalaron ofensas a madres solteras en redes sociales, expresiones misóginas y machistas y difamación y daño moral.

Otro nominado fue Jonathan "N", funcionario municipal de Madero. por supuestos delitos de violencia política en razón de género, acoso sexual y hostigamiento.

Ismael "N" fue nominado por Nallely Salazar y es un empresario de la Comarca Lagunera. Lo nominó por someterla a ocho años de relación bajo amenaza de quitarle a sus hijos si se separaban. Señaló que fue víctima de violencia física, psicológica, económica, laboral y agresión sexual durante y después de la separación.

Laura Flores nominó a Gustavo "N" por delitos graves de violencia física, institucional y de género. Señala que abusa de su puesto como Ministerio Público (MP) y que presuntamente está protegido por el Estado de Coahuila por ser familiar del fiscal de Juicios y Procesos.

"He puesto varias denuncias por violencia y ninguna se ha logrado judicializar, tengo cinco años sin mis hijos y un año sin verlos, sin saber nada de ellos, si comen, si duermen en una cama. El Juzgado Familiar me bloquea cualquier solicitud que yo promuevo favoreciendo todo el tiempo a mi agresor, ahora no solo somos víctimas del señor, sino también del sistema corrupto y negligente, esto señores, es violencia vicaria", expresó.

El último nominado fue Alfredo Ortega Calderón. Se reveló su nombre porque ya está sentenciado y se rompió la presunción de inocencia. Se le acusó de delitos graves como abuso equiparado a la violación e ingresó a prisión en 2015.

Ariadne Lamont Martínez, directora de Incidencia y Acompañamiento a Víctimas en Incide Femme A.C. en La Laguna dijo que "esta es una acción circunscrita en lo que se llama resistencia civil pacífica, estamos en la no violencia, nosotras no hemos quebrado nada, no hemos rayado nada, hemos actuado apegadas a derecho y esta es una acción pacífica".

Finalmente, el jurado "Las Notables" otorgó el antigalardón a Gustavo "N", al considerar el grado de protección que supuestamente le brinda el Estado.