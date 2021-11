Optimice sus servicios financieros

Al contratar un producto o servicio financiero, se puede tener automáticamente un aliado para optimizar el manejo de los recursos y ayudar a realizar el propósito por el cual se adquirió. Sin embargo, hay mucha desconfianza en las instituciones financieras y, muchas veces, por eso no se utilizan los productos y servicios que ofrecen.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señala que el desconocimiento es una de las principales barreras para el uso de estos servicios y productos financieros. De acuerdo con el Estudio de Servicios Financieros 2021, realizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), en colaboración con Netquest, las principales razones por las que las personas en nuestro país utilizan con poca frecuencia sus servicios financieros son desconocimiento (78 por ciento), de estos, 25 por ciento piensa que no los necesita, 21 por ciento menciona que no existe nada que se adapte a sus necesidades, 14 por ciento no sabe cómo contratarlos, 14 por ciento no entiende su funcionalidad.

Otra causal es la desconfianza (75 por ciento), de los cuales, 32 por ciento prefiere manejar su dinero personalmente, 23 por ciento no confía en las "letras chiquitas" de los contratos. También se mencionan malas experiencias (55 por ciento), un 20 por ciento indica que la calidad del servicio al cliente es mala, 18 por ciento la resolución a problemas o reclamos es deficiente, 15 por ciento en caso de una emergencia, fraude o accidente, es complicado reportar.

Existen muchos tabús por los cuales la gente se rehúsa a ingresar al sistema financiero, sin embargo, son más los beneficios que se puede obtener de ello. Entre las principales razones por la que se deben contratar productos y servicios financieros, la Condusef destaca la necesidad, debido al constante avance de la tecnología, en muchos casos ya es obligatorio contar con los medios tecnológicos para poder realizar algunas acciones, por ejemplo, cuando te requieren comprobar ingresos, muchos supermercados ya cuentan con máquinas de autopago, en el pago de tu salario, entre muchas otras.

También hay beneficios, por lo regular los productos financieros cuentan con algunos beneficios al hacer uso de ellos, tal es el caso de los descuentos al acumular puntos, millas, etc. Otro punto sería la practicidad, los productos financieros facilitan el manejo de tu dinero. Y la seguridad, existen productos y servicios financieros que te dan protección en caso de una emergencia o adversidad. También brinda tranquilidad, ya que es más seguro que traer el dinero en efectivo.

Con el avance de la tecnología y la facilidad con que se pueden obtener las cosas a través de internet, el momento de elegir ha sido mucho más sencillo y cómodo para todos, ya que no se tiene la necesidad de trasladarse a otro lugar para adquirir el servicio o producto que se desea.

Los compradores de servicios financieros utilizan diversas fuentes de información para comparar e informarse sobre lo que desean adquirir, las más usuales son recomendaciones de amigos o familiares (26 por ciento), sitios web de instituciones financieras (26 por ciento), redes sociales (26%) y acudiendo directamente a la sucursal (22%).

Dentro de las operaciones de servicios financieros que prefieren realizar por internet están el consultar el saldo o estado de cuenta (94%), realizar pagos o trasferencias nacionales e internacionales (85%), pagar servicios (82%), hacer recargas (73%), así como pagar la tarjeta de crédito (67%).