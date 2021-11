Emprendedora busca compartir sus conocimientos a través de proyectos

Docente, emprendedora, comunicóloga y asesora, Consuelo Contreras ha encontrado su vocación por compartir conocimiento de una manera entendible y sencilla que puede cambiar la vida financiera de las personas.

Con su proyecto "Tu Asesora Financiera", Consuelo ha construido una comunidad que maneja sus finanzas de manera inteligente y consiente, resaltando la importancia de la educación en este ámbito desde temprana edad.

En entrevista con El Siglo de Torreón, Consuelo compartió su misión y algunos datos de su emprendimiento, buscando llegar a las nuevas generaciones a través de plataformas digitales como TikTok, donde comparte clases breves sobre temas específicos.

¿Cómo surgió la idea de ser asesora financiera?

Inicio mi carrera por invitación de una gran amiga y asesora, quien vio que mi perfil encajaba perfectamente con la labor de un asesor; soy docente universitaria desde hace 8 años y comunicóloga de profesión, así que ser asesora me permite unir mi pasión por compartir conocimiento y la de comunicarlo de una manera amena y entendible, como me hubiera gustado que me enseñaran a mí sobre temas financieros cuando aún era estudiante. Así que inicié mi proceso de desarrollo y conseguí mi cédula profesional ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

¿Cuál es la importancia de tener un buen manejo de nuestros ingresos?

¡Es primordial! Nunca podremos conseguir nuestras metas financieras si no tenemos una idea clara de cuánto tenemos y a dónde se va nuestro dinero. El tener un presupuesto nos facilitará mucho la vida y nos conseguirá la tan anhelada libertad financiera. Muchas veces no se trata de "cuánto ganes" sino cómo lo administras de manera estratégica. Solo de esa manera podremos conseguir esa casa propia que soñamos, pagar la universidad de nuestros hijos o conseguir un retiro digno.

Siendo licenciada, ¿crees que la educación financiera es primordial en el sistema educativo?

¡Sí, y mil veces sí!. Desgraciadamente en nuestro país la educación financiera es casi nula. Podríamos ser adultos más funcionales y con mayor tranquilidad si tuviéramos claros los conceptos básicos desde nuestra edad escolar. Solemos tenerle miedo a hablar de dinero, de impuestos, retiro, afores, y otras "brujerías" por desconocimiento. ¡Pero son temas sumamente importantes! Sobre todo porque las nuevas generaciones estamos muy desprotegidas frente a fraudes, o simplemente al no tener garantizada una jubilación como la de nuestros padres o abuelos. Cómo docente y asesora me siento con la obligación moral de acercar esos temas a todos los ciudadanos de a pie que necesitamos sí o sí tener esos conocimientos para asegurar nuestro futuro.

Ahora que viene la época de 'más gastos', ¿qué consejo darías?

Hacer un presupuesto; nunca gastar más de lo que tenemos. Debemos recordar que las tarjetas de crédito son un "préstamo" y no una extensión de nuestro sueldo. También sugiero fervientemente ahorrar o invertir aunque sea un 20% para construir un fondo de emergencias; contratar un seguro de gastos médicos mayores (porque enfermarse ¡sale muy caro!) y sobre todo, siempre que vayas a hacer compras por impulso te hagas la pregunta mágica: "¿Lo quiero, o lo necesito?"

¿Consideras que tu proyecto es emprendedor?

Sí, claro. Justo tengo una gran afinidad con los emprendedores porque yo he sido una durante muchos años y cómo fotógrafa publicitaria he trabajado con un montón más. Entiendo a la perfección que se trata de una excelente atención al cliente, entender sus necesidades y poderle proporcionar soluciones personalizadas.

¿Qué servicios ofreces como asesora?

Doy asesorías sobre finanzas personales, sobre cómo hacer un presupuesto, administrar tus ingresos, etc. Asesorías a emprendedores: desde cómo fijar precios a sus productos o servicios, estrategias de ventas y marketing hasta planes de negocio más a fondo. Así mismo me especializo en Seguros de Vida, seguros educativos, Planes Personales para el Retiro, Gastos Médicos, e Inversiones.

¿En dónde te pueden localizar?

A través de whatsapp 871.534.10.42 y en mis redes sociales: Instagram y TikTok @tuestrategafinanciera y en Facebook como Consuelo Contreras-Tu estratega financiera.