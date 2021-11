La cantante Jessie J revela que sufrió un aborto espontáneo

La cantante y compositora británica Jessie J de 33 años compartió en redes sociales una fotografía posando con una prueba de embarazo.

De acuerdo a la publicación de la intérprete de "Bang Bang", había mantenido su embarazo en secreto, pero reveló que acaba de perder al bebé.

"Ayer por la mañana estaba riendo junto a una amiga diciendo: enserio no sé como voy hacer mi actuación de mañana por la noche en Los Ángeles sin decirle a la audiencia que estoy embarazada", dijo.

"Hasta ayer por la tarde estaba con miedo de pensar en como iba hacer la presentación sin romperme... Después de ir a mi tercer chequeo me dijeron que ya no había más un latido de corazón", continúo.

"Esta mañana. Sentía que no tenía control de mis emociones. Tal vez me arrepienta de postear esto. Tal vez no. Realmente no lo sé. Lo que sé es que quiero cantar esta noche. No porque estoy evadiendo el proceso de dolor, sino porque se que cantar esta noche me ayudará".

La cantante de exitosos temas como "Price Tag", "Domino" y " Wild" había decidido tener un hijo como madre soltera, ya que es algo que siempre ha querido "y la vida es corta".

"Quedar embarazada era un milagro en si mismo y una experiencia que nunca olvidaré y que se que tendré otra vez",

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessie J (@jessiej)