Alcalde de Torreón critica a AMLO por decreto de obras federales

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, criticó nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora por haber generado un decreto en el que “reclasifica” sus principales obras de infraestructura como de “seguridad nacional”, lo que quita la posibilidad a la ciudadanía de revisar detalles respecto a la transparencia y rendición de cuentas en las mismas.

Señaló hoy miércoles que se trata del “estilo” del actual mandatario federal, quien utiliza ese tipo de recursos para evitar ser señalado por la oposición y por quienes tienen dudas respecto a su gobierno en general.

“Es su estilo, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México todos los segundos pisos blindó la información por más de 25 años, para que no se supiera de qué manera se hicieron o cómo se otorgaron los contratos, en el momento en el que el presidente lleva a cabo las obras más importantes como el aeropuerto (Felipe Ángeles), el Tren Maya o la refinería (Dos Bocas) y se les entrega al Ejército, pues lo hace sabiendo que el Ejército no es sujeto de auditorías igual que cualquier gobierno… No está violando (la Constitución), está mandando un decreto para blindar precisamente la información que tiene que darse a conocer sobre cómo se hacen este tipo de obras”.

Cabe recordar que fue en la presente semana que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien emitió un decreto que declara asunto de “interés público y seguridad nacional” las obras que se han promovido por la propia federación, destacan el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas; no obstante también podría ser objeto del mismo decreto la obra de Agua Saludable para La Laguna.

Oficialmente se ha argumentado desde el oficialismo que la maniobra corresponde a una intención de “agilizar los trámites burocráticos”, de forma que se tenga la seguridad y confianza en que serán terminadas; no obstante voces críticas han señalado que detrás de dicha maniobra se encuentra la meta de reservar indefinidamente toda la información financiera y operativa que pueda rodear cada uno de los proyectos, lo que podría significar un golpe a la transparencia y la rendición de cuentas en la máxima esfera de acción política del país.