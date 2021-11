Integrantes de Cheetah Girls estarán juntas de nuevo en Disney Channel

Una sorpresa espera en la pantalla de Disney Channel, la cual estará llena de nostalgia, ya que en la quinta temporada de la serie Raven's Homes, serie spin-off de That's So Raven, en donde su protagonista Raven-Symoné se reencontrara con su compañera de Cheetah Girls, Adrienne Houghton, luego de años de no estar juntas en pantalla.

El clásico de los años 2000 "Es Tan Raven" tiene una segunda vida gracias a esta nueva versión en la que vemos como Raven es una madre soltera que se encarga de criar a sus hijos, durante esta temporada Raven tendrá que regresar a la casa de su infancia en San Francisco luego de que su padre sufrió un ataque cardiaco por lo que deberá cuidarlo. Para este reencuentro de Cheetah Girls, se dará luego de que el hijo de Raven se inscriba en la vieja secundaria donde estudiaba, en donde Adrinne es la directora. Cabe recordar que en la serie original Adrienne daba vida a Alana, la archienemiga de Raven. "Siempre me encanta trabajar con Raven-Symoné. Hicimos la primera película de Cheetah Girls cuando tenía 19 años, y ahora tengo 38, así que hemos sido amigas durante casi 20 años". Fue en Las Cheetah Girls 2 en la última entrega en la que las actrices compartieron pantalla, ya que en la tercera entrega The Cheetah Girls: One World el personaje Raven ya no apareció.