Lisa de BLACKPINK da positivo a COVID-19

Aunque la agencia de la agrupación no especificó detalles sobre su contagio el pasado 15 de noviembre regresó a Corea del Sur luego de estar promocionando su debut en solitario.

Fue a través de un comunicado que YG dio a conocer el contagio de la "idol", especificando que las otras chicas fueron sometidas a un test para detectar la enfermedad y están a la espera de resultados. Además de que Rosé ya se encuentra en cuarentena voluntaria para evitar contagios.

"Continuaremos sin detenernos en brindad un apoyo total con la salud de nuestros artistas y miembros del personal", se puede leer en el mensaje de la agencia.

A pesar de que las integrantes de BLACKPINK han estado protegiéndose y vigilando las medidas sanitarias, su trabajo las ha obligado a viajar, recientemente Jennie y Rosé estuvieron en Francia durante la semana de la moda en París, mientras que Jisoo se encontraba en la filmación de su dorama "Snowdrop".

Por otro lado, en redes sociales sus fans mandaron mensajes de apoyo para la estrella de Kpop.

Lisa es una de las personas más fuertes que conocemos, esperemos su pronta recuperación, no hagan caso a comentarios negativos, solo denuncien, la salud de las chicas es lo primero, abajo les dejo mensajes para ponerle en ig

STAY SAFE BLACKPINK

GET WELL SOON LISA @BLACKPINK pic.twitter.com/GB5wauMUmI