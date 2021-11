Lady Gaga revela que el método que usó para actuar en 'House of Gucci' le provocó ansiedad y vómito

La cantante y actriz Lady Gaga de 35 años, habló sobre su experiencia interpretando al personaje de Patricia Reggiani en la película dirigida por Ridley Scott “House of Gucci”.

Según reveló para una entrevista con The Hollywood Reporter, la intérprete de “Poker Face” dijo que su elección de método para ponerse en la piel de Patricia le provocó vómito y ansiedad.

“Me siento tan insegura al hablar de esto. Me pone nerviosa que la gente piense que estoy sensacionalizando cierto tipo de actuación”, dijo para la revista.

Gaga especificó que su método de técnica de memoria sensorial para conectar con el trauma de Patricia y relacionarlo con sus traumas personales, lo hizo tan bien que Ridley Scott tuvo que intervenir ya que consideró que el proceso no era sano para ella.

Contó sobre un momento en el que asustó a su compañera Salma Hayek:

“Es una escena en la que golpeo una vela encendida al otro lado de la habitación, y recuerdo que le di a Salma (Hayek) un ataque al corazón ese día. Me estaba derrumbando mientras (Patricia) se derrumbaba. Cuando digo que no rompí el personaje, algo de eso no fue por elección”, recordó Gaga.

Finalizó contando que ante esa experiencia Ridley le dijo que no quería que se traumatice, pero Gaga señaló que ya era muy tarde para evitar ese proceso. Confesó que su método de actuación la hacía despertarse a las 3 de la mañana para iniciar su transformación en el personaje con lo que comenzó el proceso de su transformación.

“Fue una mezcla de ansiedad, fatiga, trauma, agotamiento, compromiso y amor. Te despiertas, vomitas, vas al set y vomitar de nuevo”, contó.

Lady Gaga ha tomado un rol importante en el mundo de la actuación luego de tener una carrera consolidada en la industria musical. Entre sus papeles destacados están La Condesa para American Horror Story: Hotel, papel que le otorgó un Golden Globe por mejor actriz de miniserie o telefilme. En el cine interpretó a Ally Maine en la cinta A Star is Born donde compartió créditos con Bradley Cooper, actuación por la que fue nominada al Oscar como mejor actriz y por la que ganó uno a mejor canción original por Shallow.

Es una de las favoritas para ser nominada en la próxima entrega de los premios de la Academia por su actuación en House of Gucci.