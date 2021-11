BTS enfrenta a James Corden por los comentarios que lanzó contra sus fans

Este martes los integrantes de BTS visitaron el programa de The Late Late Show wth James Corden, en donde RM aprovechó el momento para cuestionar al conductor sobre los comentarios que lanzó en contra del ARMY, como se denominan las fans de la boyband.

Tras dos años sin visitar el programa de Corden, los chicos de BTS fueron recibidos con gran emoción por el presentador y los fans presentes. El presentador les dio la bienvenida, ante lo que respondieron:

"Es muy bueno regresar, estamos muy bien, pero James, ¿cómo estás tú? ¿Has tenido problemas con Army?", dijo RM.

Ante el comentario, todos comenzaron a reír, por lo que James Corden comenzó a explicar lo que había ocurrido sobre sus comentarios contra los fans de la banda de Kpop.

"¿Todo el mundo sabe que pasó?, nosotros hicimos dos bromas, lo cual creímos que no ofendería a nadie. Dijimos que era inusual que estuvieran presentado una iniciativa en las Naciones Unidas, y sus fans fueran niñas de 15 años, lo cual no es cierto porque yo tengo 43 años y me considero uno de los más grandes fans de BTS del planeta".

James bromeó sobre la respuesta que tuvo en redes sociales tras el comentario, ya que fans de BTS atacaron al conductor.

Al final todo se aclaró y RM aceptó las disculpas de Corden.

"James, está bien, apreciamos tus disculpas , solamente queríamos aclarar todo".