Emilio Orrantia espera que Santos dé un golpe de autoridad ante los Tigres

De cara al inicio de la ronda de cuartos de final en el torneo Apertura 2021 de la Liga MX, los Guerreros del Santos Laguna aprietan el paso para llegar preparados de la mejor manera a su choque con los Tigres de Nuevo León.

El equipo comandado por Guillermo Almada realizó ayer un entrenamiento vespertino en el Territorio Santos Modelo, donde prepara la táctica a utilizar en contra del fuerte equipo regiomontano, al que recibirán mañana en el partido de ida, a las 21:05 horas.

PARTIDOS ESPECIALES

Previo a la práctica vespertina, Carlos Emilio Orrantia atendió a los representantes de los medios de comunicación mediante una conferencia de prensa virtual, en la que admitió que para Santos tiene un valor especial enfrentar a equipos regiomontanos como los Tigres: "Los partidos contra los equipos de Monterrey siempre son diferentes. Hay una rivalidad mucho más intensa que contra otros. Pero en estas instancias, a quien nos pongas enfrente lo vamos a jugar de la misma manera, con la misma intensidad, con las mismas ganas de triunfo, con la misma sed de salir victoriosos. Me puedes poner a cualquiera de los equipos que están enfrente el jueves o el domingo y vamos a salir igual. Vamos a salir queriendo ganar, queriendo salir campeón".

"El Charal" descartó que el partido que los Guerreros disputaron ante los Tigres, temprano en el torneo pueda ser una referencia rumbo al compromiso de este jueves: "Todos sabemos que en liguilla son partidos completamente diferente a los que se juegan en torneo regular. Obviamente tomamos ese partido como referencia porque fue un partido directo, pero de todas formas tienes que estudiar al rival en lo que va del torneo, qué modificaciones tuvo, cómo cerró, si cambió tácticamente, si jugadores se lesionaron o no, para saber qué es lo más apegado al equipo que podremos enfrentar este jueves. Nosotros siempre nos hemos enfocado en nuestro trabajo, en mejorar día con día, en cómo cerrar los lapsos malos".

Para el veloz carrilero albiverde, está claro que los Guerreros deben buscar sacar ventaja de su estadía como locales y ponerse arriba en el marcador en los primeros 90 minutos de la serie: "Es vital este partido. Es nuestro presente y tenemos que afrontarlo como tal. Son 180 minutos, pero en los primeros 90 puedes dar un golpe de autoridad y después irlo a manejar de diferente manera. Tuvimos ciertos resultados que no era lo que esperábamos en casa. Nosotros tenemos que seguir por esta línea, confiamos en nuestro trabajo", adelantó.

NUEVO FORMATO

Con la eliminación del gol de visitante como desempate, Santos está obligado a ganar en el marcador global para avanzar, aspecto que a Orrantia no le representa un peso extra: "Es ganar. Hay que planificar el partido de acuerdo a las situaciones que se vayan generando. Queremos ganar aquí de local y queremos ganar de visita. Se pueden ir adaptando ciertas cuestiones para salir victoriosos".

Dejando de lado las estadísticas, Carlos Emilio disfruta el presente y se enfoca únicamente en la serie que está por disputar: "Nunca he puesto atención a los favoritos; en liguilla juegan once contra once, son dos equipos de futbol y los dos van a hacer lo necesario para ganar. Los dos vamos a hacer lo necesario para ganar. Esta afición se lo merece. Santos ha sido protagonista, consiguiendo grandes cosas en el primer equipo y en todas las categorías, es un club que ha puesto mucha atención en estos detalles. Tenemos que ser campeones para redondear todo eso. Lo merecemos por lo que hemos logrado y lo merece la afición", sentenció.

"Realmente nuestro objetivo es ser campeón, desde la primera vez. Cada torneo que empieza nos trazamos objetivos. Nuestro objetivo es ser campeón, ratificar nuestro estilo de juego, el respeto que nos hemos ganado", concluyó Emilio.

Arbitraje

Se dieron a conocer las designaciones arbitrales para los duelos de ida de los cuartos de final y Óscar Macías será el encargado de impartir justicia en el partido de los Guerreros.

Macías dirigió un partido de Santos en el torneo regular, la victoria en casa 2-0 sobre Juárez en la jornada 7, mientras que estuvo en tres juegos de los felinos, en los que ganaron dos y empataron uno.