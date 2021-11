Simas de Torreón y Matamoros gastan más en nómina y energía eléctrica

El pago de nómina y energía eléctrica acaparan el gasto en el Simas Torreón y Matamoros. En 2020, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón reportó un gasto de 855 millones de pesos, de los cuales 269 millones fueron para el pago de la nómina (32%) y 240 millones para el pago de la energía eléctrica (28%) por lo que 6 de cada 10 millones se utilizan solamente en esos dos rubros, rubros que incrementaron su costo de manera considerable a partir del año 2017.

En Matamoros el gasto fue de 37 millones de pesos, de los cuales, 18.9 millones fueron para la nómina (51%) y 10.4 millones para el pago de energía eléctrica (28%), por lo que 8 de cada 10 millones que se gastan, son para estos dos rubros.

En ambos sistemas operadores de agua se gasta más de lo que se aprueba anualmente en el pago de la nómina, y en el caso de Torreón, de los recursos ejercidos en este concepto un 52% del presupuesto va para el pago del salario de los trabajadores permanentes y transitorios, mientras que el 48% va para el pago de vacaciones, prestaciones, seguridad social y estímulos, en el caso de matamoros, la relación es de 81% y 19% respectivamente.

El Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) presentó el estudio sobre los "Sistemas Operadores de Agua en La Laguna", que muestra información técnica, comercial y financiera de los cuatro organismos descentralizados encargados de administrar el recurso del agua en la Zona Metropolitana de la Laguna.

El director del CCI, Marco Zamarripa, dijo que este análisis riguroso revela las condiciones operativas, técnicas y financieras en las que se encuentran los organismos. Se busca construir un canal de comunicación permanente entre el sector público, el sector privado, la academia y sociedad civil, alrededor del tema del agua, de cara al proyecto Agua Saludable para La Laguna, de tal manera que exista un punto de partida que permita monitorear, a partir de ahora, la administración y uso eficiente de los recursos públicos en esta materia.

CRECIMIENTO DE INGRESOS

En la parte financiera, Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del CCI, dijo que los ingresos del Simas Torreón han crecido a un ritmo del 6.6% anual en los últimos 10 años llegando a recaudar un total de 855 millones de pesos en 2020. En el Simas Matamoros la recaudación ha incrementado un 9% promedio anual, recaudando en ese mismo año 33 millones, sin embargo, no siempre se gasta lo mismo que ingresa y, al existir déficits presupuestarios, se tiene que recurrir a la contratación de deuda, principalmente con proveedores. Entre diciembre de 2017 y junio del 2021 la deuda del Simas Torreón incrementó un 80%, llegando a 285.4 millones, y para poder liquidar sus pasivos en ese año, debería utilizar el 33% de sus ingresos.

Por el lado del Simas Matamoros, la deuda incrementó un 106% en ese mismo periodo de tiempo, llegando a 27.2 millones, por lo que para liquidar sus pasivos, debería usar el 82% de sus ingresos, estos déficits son producto de la falta de disciplina financiera, que generan deudas que van trascendiendo administración tras administración.

Zamarripa dijo que, a junio del 2021 el Simas Torreón contaba con 856 trabajadores, 71.3% eran sindicalizados y el resto de confianza o eventuales. En Matamoros se cuenta con 122 trabajadores, de los cuales 33% están sindicalizados.

PENSIONES

El gasto en pensiones es un tema que nos preocupa, ya que tan solo en el 2020 se gastaron 46.1 millones para el pago de los 212 empleados jubilados del Simas Torreón, y para Matamoros, a pesar de que se hicieron solicitudes de información, no se obtuvo respuesta. Hizo hincapié en el tema de la inversión pública por parte del Simas Torreón, rubro al que en el 2020 solo se le dedicó 9% de todo el presupuesto propio, mientras que en Matamoros no existió registro del presupuesto destinado a este importante concepto.

En la parte técnica, Zamarripa señaló que, de acuerdo a información presentada por el Simas Torreón a Conagua, de los 86.4 millones de metros cúbicos (Mm3) extraídos durante el 2020, el 50% de esta agua no cumplía con la norma 127 de la Secretaría de Salud, que indica que los niveles de arsénico no deben exceder los 0.025 miligramos por litro, aunque después de los procesos de filtración, y con la distribución esta cifra se reducía al 20%, en Simas Matamoros se encontró que de los 7.5 Mm3 extraídos, el 100% no cumplía con la norma, y aunque se hizo la solicitud correspondiente al organismo, se respondió que no existen análisis fisicoquímicos del agua para el 2020.

En cuanto al consumo de energía, se encontró que en Torreón para extraer 86.4 Mm3, fueron necesarios 79.3 millones de kWh con una tendencia a la baja, en el caso de Matamoros, para extraer 7.5 Mm3 fueron necesarios 11.8 millones de kWh, con una tendencia al alza, por lo que en los últimos años ha sido necesario gastar más energía para extraer la misma cantidad de agua. Al profundizar en el tema del saneamiento, en 2020 el Simas Torreón contaba con 4 plantas tratadoras, las cuales dieron saneamiento a un total de 34.2 Mm3, por lo que, de cada 100 litros de agua extraídos en el año, 40 litros fueron tratados, el 98% de esta agua fue utilizada para el riego agrícola, para el caso de Matamoros, no se encontró información.

USUARIOS

En el área comercial, Simas Torreón tiene 210 mil 439 usuarios, de los cuales 116 mil 493 cuentan con medidor, subiendo del 45.5% de los usuarios en 2014 a 54.4% en 2020. En Matamoros, de los 24 mil 89 usuarios, solo 403 contaban con medidor, el 98.3% de los usuarios no tienen. A nivel nacional, de cada 10 litros distribuidos, solo 6 llegan a los usuarios y el resto se pierde, una cifra similar en Torreón, se factura el 40% del agua extraída, sin embargo, en los últimos años ha incrementado el porcentaje hasta llegar al 45%, gracias a la instalación de medidores. En Matamoros se encontró que, aunque se factura el 64% del agua, es mayoritariamente estimada, ya que la gran mayoría de los usuarios no cuenta con medidor, lo que hace preocupante un nivel de pérdidas de esa magnitud, especialmente cuando el agua es escasa.

En conclusión, el CCI indicó que el reto más importante es cómo hacer sostenibles y más rentables a los organismos operadores, ya que su eficiencia física y comercial es deficiente, sobre todo en una región que crece de forma horizontal y encarece los servicios. La entrega deficiente de este servicio afecta la calidad de vida y competitividad, sin embargo, es una gran oportunidad para que se incorporen innovadoras políticas públicas metropolitanas, que garanticen la autonomía financiera y política, una estricta medición de los volúmenes reales de extracción y distribución, y a su vez se sume activamente la participación del sector social.