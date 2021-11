'Zona para derivadora no debe frenar Agua Saludable', asegura encargado del proyecto

"De haber necesidad de cambiar el punto de extracción de la derivadora, se hará", aseguró el senador Gabriel García Hernández, designado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como encargado del proyecto de Agua Saludable para La Laguna (ASL).

Mencionó que desde su perspectiva sí había faltado informar mejor sobre el proyecto de ASL a los usuarios del Módulo 03 San Jacinto-Jerusalem de Lerdo, además de que con las asambleas en las que ha participado ha tenido oportunidad de recoger propuestas interesantes.

"Hay mucha gente sabia entre los ejidatarios, hay muchos conocimientos que me ayudaron a poder entender el problema básico, que es la incertidumbre que ellos tienen de contar con el agua suficiente para sus actividades", dijo el senador con licencia. "Todos están de acuerdo en compartir el agua. Solamente quieren que haya claridad en que no se les afecta o que no se acabe el agua vendiéndose o que caiga en manos de acaparadores".

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que se cambie el punto de extracción de la derivadora, el encargado de Agua Saludable dijo que es algo que han estado pidiendo los usuarios del módulo de seis ejidos de la parte alta, que las alternativas técnicas del proyecto están siendo analizadas puesto que se trata de una obra de casi 60 millones de pesos de un total de 11 mil millones de pesos que habrá de costar ASLm por lo que consideró que no debe ser un problema que retrase más el proyecto que será en beneficio de 1.6 millones de habitantes de la Comarca Lagunera.

"Eso lo van a resolver los técnicos porque, efectivamente, ya se hicieron los procedimientos de licitación en el caso de la derivadora pero consideramos que es sencillo porque la derivadora es un contrato por el orden de los 60 millones de pesos pero hablamos de un proyecto de 11 mil millones de pesos, entonces, el tiempo de construcción de la derivadora es de unos seis meses y el proyecto sí necesita de dos años, que viene siendo la mayor inversión en lo que es la potabilizadora, la instalación de tuberías, los megatanques y demás. Se pueden realizar prórrogas de contrato en cuanto a la derivadora", dijo García, por lo que el cambio que piden los usuarios (mover el punto de extracción del agua a 6 kilómetros abajo) es un tema que se analiza ya por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aseguró.

TOMAS CLANDESTINAS

El encargado de ASL dijo además que si no se corrigen las tomas ilegales de agua, lo que es un problema histórico en la región; si no se mejora la infraestructura de canales de riego; así como la tecnificación del campo lagunero; la inversión en ASL no será aprovechada.

"Para todo eso ya hay recurso, está previsto el recurso lo que acaba pasando es que en los conceptos en los que aparecen los catálogos no se especifican los nombres de los proyectos sino que los ponen como inversiones en forma genérica pero el proyecto está garantizado", reiteró García Hernández.