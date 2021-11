Napoleón dice conocer muy bien La Laguna y celebra poder volver este jueves

A lo largo de su vida se ha ganado el cariño del público por sus canciones y por su sencilla manera de ser, en todo México y en La Laguna no podía ser la excepción.

En Torreón, Gómez, Lerdo y las demás ciudades que conforman la Comarca; José María Napoleón ha hecho grandes amigos, motivo por el que le emociona bastante volver a dar un concierto en la región este jueves en La Velaria de Feria Nacional Gómez Palacio.

"Para mí, La Laguna siempre ha sido un lugar muy bonito e importante. Estoy encantado de ir a cantarles este 25 de noviembre. Espero que nos acompañen muchos laguneros porque será un concierto de despedida", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón

El intérprete comentó que conoce muy bien estas tierras que lograron vencer el desierto.

"Justo le platicaba a mi familia como uno puede andar en Torreón, caminar, cruzar una cuadra y luego ya es Gómez, y estando en Gómez, igual seguir caminando, cruzar otra cuadra y ya es Lerdo", comentó entusiasmado.

El cantante externó vía telefónica desde su hogar en la ciudad de Aguascalientes, que con esta presentación se despedirá del público de Gómez Palacio.

"Ya empecé mi gira del adiós en Toluca y Morelia y seguiré en Gómez Palacio. Vamos a cantar mis melodías una vez más por última vez", detalló.

De manera sincera, José María informó que se retirará de los escenarios porque desea hacerlo bien, tanto física como vocalmente, como se encuentra ahora.

"La gente me dice, 'Oye, por qué te vas', entonces yo les explico que porque deseo retirarme pudiendo hacerlo bien y no estar mal para intentar hacerlo.

"Me siento bien, gracias a Dios. He tenido altibajos, pero siempre he respetado la vida en todos sus principios y pienso en las consecuencias que puede tener una vida mal llevada".

El artista aclaró que dejará de ofrecer conciertos, sin embargo, continuará sacando materiales discográficos y componiendo.

"Mientras Dios me dé vida y tenga capacidad de crear, lo último que dejaré de hacer es amar a mi familia y continuar haciendo canciones".

"Estoy haciendo un disco con el Mariachi Vargas de Tecatitlán en Guadalajara. Está quedando hermoso, es un material que contiene canciones nuevas y anteriores; los próximos lunes y martes voy a montar la voz", detalló.

En la charla, Napoleón se sinceró y contó en exclusiva que unos amantes de lo ajeno, lo aventaron al piso para robarle su teléfono móvil ocasionándole varias fracturas que lo llevaron al hospital.

"En agosto pasado iba corriendo mi ruta, entonces dos muchachos jóvenes con intenciones no buenas hicieron que cayera contra el piso durísimo generándome cuatro fracturas en el hombro".

"Qué pena porque eso no se vale en la vida. Hay que trabajar y conseguir las cosas que uno tiene que tener y no quitárselas a los demás", contó y añadió que debido a esta experiencia y a su recuperación ya no puede correr, actividad que siempre le emocionaba.

Por otro lado, Napoleón celebró haber grabado el disco Vive (2015) en el que hizo duetos con Maria José y Mon Laferte, ya que le permitió acercarse a las nuevas generaciones.

"Fíjense que fue idea de Brandon Gómez, un productor muy importante. El fue el causante de todo esto, yo al principio estaba un poco reacio; dos veces me llamó y le dije que no, mi hijo me hizo entrar en razón, me lancé a ver a Brandon, se hizo el disco y ha sido uno de mis grandes logros".

El cantante informó que sigue trabajando con otros artistas, como el laureado Carlos Rivera y Bronco, grupo que actuará en la Feria de Gómez este viernes próximo.

"Acabo de hacer un dueto con Carlos del tema Vive, él es un buen amigo y una gran persona, quedó muy linda la canción. También hice otro dueto con Bronco, con mi amigo Lupe Esparza, de Lo que no fue no será".

En cuanto a la pandemia, José María comentó que ya le dio COVID-19 a él y a su familia, sin embargo, dos de sus sobrinos partieron tras perder la lucha contra la enfermedad.

"Fallecieron mis sobrinos y amigos muy queridos. Les pido que se sigan cuidando por favor, si los gobiernos, sobre todo el federal, no supieron manejar esta contingencia, ustedes háganlo; por favor, no bajen la guardia".

Repertorio

Algunos éxitos de Napoleón son: *Vive *Eres *Ella se llamaba Martha *Pajarillo *Lo que no fue no será