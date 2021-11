Lamenta el beisbol la partida de Omar Malavé

La sorpresiva muerte del venezolano Omar Malavé, quien en la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol se desempeñó como mánager de los Algodoneros del Unión Laguna, causó un sentimiento de tristeza compartida en la organización Guinda, en el beisbol nacional e incluso internacional.

Malavé, de 58 años de edad, fue reportado muerto el pasado lunes 22 de noviembre en Dunedín, Florida, donde tenía su residencia habitual; las causas del fallecimiento no han sido reveladas, pero desde su estancia en Torreón, meses atrás, se pudo conocer que padecía de diversos males. En apenas su temporada de debut en la LMB y con los Algodoneros, el piloto venezolano compiló récord negativo de 31 victorias y 33 derrotas, pero fue suficiente para llevar al equipo Guinda a sus primeros playoffs desde la campaña 2016.

'BUEN AMIGO'

En exclusiva para El Siglo de Torreón, Guillermo Murra Marroquín, presidente ejecutivo de los Algodoneros del Unión Laguna y el responsable de la contratación de Malavé, lamentó la noticia que, como a todos, le tomó por sorpresa. Murra describió su relación con el venezolano: "me dolió mucho la noticia. Él es una gran persona, logramos hacer una buena amistad, fue sumamente trabajador, sumamente profesional. De mi parte y creo que la gran mayoría de la afición opina lo mismo, estoy muy agradecido porque nos guió al primer playoff de esta administración. Sin lugar a dudas, estamos tristes".

Guillermo Murra señaló que a pesar de estar solamente una campaña con el equipo, Malavé dejó huella y sembró una semilla que buscarán cuidar para que germine de buena manera: "nos deja mucho la enseñanza de ser una persona sumamente optimista, muy creyente del proyecto, muy ecuánime y que siempre manejó todo en el vestidor con muchísimo respeto, eso creo que lo vamos a perpetuar en la organización, mantener esos valores. Quizá su más grande enseñanza es que nos mostró a todos el amor que hay que tener a la camiseta, a aficionados y a jugadores les inculcó mucho el creer en el amor que debe haber a esa camiseta que todos llevamos puesta", afirmó.

Para el presidente ejecutivo del Unión Laguna, no caben dudas de que Malavé merece un homenaje que el equipo le rendirá durante la próxima temporada, aunque aún se planeará la mejor manera de hacerlo para poder llevarlo a cabo en la campaña 2022.

PELOTEROS

El pitcher Rafael Pineda fue uno de los primeros en advertir del deceso a través de su cuenta de Twitter; en exclusiva para El Siglo, mencionó: "me dio sequísimo, me puso muy triste, comencé a llorar esta mañana, él me dio la oportunidad de abrir los juegos en México y siempre lo voy a recordar", señaló. Por su parte, el también lanzador, Luis Gamez, declaró: "fue un golpe duro para mí y para la organización. Omar Malavé no fue nomás un gran mánager, fue un gran consejero y amigo con todos nosotros, lo extrañaremos mucho y su familia está en nuestras oraciones", dijo desde Monterrey.

31 VICTORIAS obtuvo Omar Malavé al frente de los Algodoneros del Unión Laguna en 2021.