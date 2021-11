Protestan taxistas contra plataformas digitales en Durango

Trabajadores del transporte público en Durango se manifestaron ayer por la mañana para exigir a las autoridades que retiren de la circulación los vehículos que prestan su servicio a través de las plataformas digitales.

"La inquietud de los compañeros como transportistas es por tanto carro de los Uber que andan trabajando como particulares y la verdad los compañeros ya llegaron a su límite, los que representamos como sindicato, porque anteriormente trabajaban 12 horas y ahorita tienen que trabajar hasta 18 horas para poder llevar el sustento a su casa", informó el dirigente de los transportistas de Ccudepo, Javier Guerra Lozano.

En tal sentido, expuso que también hay inconformidad porque los transportistas formales pagan sus refrendos, cumplen con sus trámites y circulan identificados, mientras que los de las plataformas no. "No se nos hace justo que todos esos carros que andan dando el servicio público con placas particulares no tengan igualdad porque a nosotros sí se nos hostiga en esa cuestión con cualquier infracción y ellos andan muy campantes", lamentó.

Amenazaron con retirar las placas de sus vehículos para poner otras particulares, mientras bloquearon un carril del bulevar Enrique Carrola Antuna, frente a la Subsecretaría de Movilidad y Transportes.

Posteriormente ingresaron a una reunión con las autoridades en la que se les exhortó a que no retiren sus placas del servicio público ya que inclusive podrían ser detenidos por parte de la Guardia Nacional y pasarían también a la ilegalidad, que es lo que estaban criticando.

El dirigente de los transportistas consideró positivo el acercamiento que hubo con las autoridades en el que hubo acuerdos, aunque reiteró que la pandemia afectó bastante a los transportistas locales ya que las personas ya usan más las herramientas digitales por lo que ahora tienen menos trabajo.

Asimismo, refirió que a ellos durante la pandemia se les impusieron restricciones y tuvieron que costear aumentos en gasolina e insumos, mientras que a quienes trabajan a través de plataformas no se les molestó. "Ahorita ya andamos, de veras, muriéndonos de hambre", concluyó.